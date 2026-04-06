Elgondolkodtató dolgot mondott az ufókról a neves csillagász

Az ufók témája már évtizedek óta foglalkoztatja az emberiséget, és a téma az utóbbi időben egy egykori amerikai elnök kijelentése miatt még inkább figyelmet kapott. Emiatt sokakban megfordult a kérdés: hogyha tényleg léteznek földönkívüliek, miért pont minket látogatnak meg? Egy neves csillagász úgy véli: nem feltétlenül ez a legfontosabb kérdés, amit az esetleges látogatásuk kapcsán fel kellene tennünk.

Vajon mit gondolnának rólunk az ufók?

Az elmúlt időszakban az eddiginél is nagyobb figyelmet kaptak az ufók, amihez nagyban hozzájárult az egykori amerikai elnök Barack Obama kijelentése, miszerint az idegenek léteznek, még ha nem is látjuk őket. Bár az emberiség régóta találgatja, hogyan nézhetnek ki a földönkívüliek, és vajon mit szeretnének tőlünk, sokkal ritkábban merül fel az a kérdés, hogy vajon ők mit gondolnának rólunk?

Nos, a szakértők szerint a válasz nem biztos, hogy megnyugtató. Avi Loeb elméleti fizikus például úgy látja: „Ha távolról nézném a Földet, elég csalódott lennék.” Szerinte ugyanis az emberiség túl sok energiát fordít a konfliktusokra, amely nem éppen az intelligencia jelét mutatja. Loeb a Harvard Egyetem Galileo Projekt vezetője, amely földönkívüli technológiai nyomok után kutat. Szerinte az idegen civilizációk akár meg is figyelhetik az emberiséget, hogy felmérjék, jelentünk-e veszélyt – de akár még szórakozhatnak is rajtunk.

Az azonosítatlan légi jelenségek valódiak

Az ufókkal kapcsolatos téma ugyanakkor nem új keletű: az amerikai ufótörténetek az 1947-es roswelli esettől kezdve jelen vannak, amelyet a popkultúra is átvett – például a Star Trek –, ahol gyakran ellenséges lényekként ábrázolja földönkívülieket, amelyet a szakértők azzal indokolnak, hogy így vetítik ki az emberiség konfliktusait.

Bill Diamond, a SETI Intézet vezetője szerint a kutatás mögött a „ne legyünk egyedül az univerzumban” vágy húzódik. Egy 2021-es felmérés szerint az amerikaiak kétharmada hisz abban, hogy létezik intelligens élet a Földön kívül, és sokan a katonai ufójelentéseket is bizonyítéknak tekintik. Timothy Gallaudet egykori amerikai tisztviselő hangsúlyozta, hogy az azonosítatlan légi jelenségek valódiak, amelyek néha veszélyesen közel kerülnek repülőgépekhez. Úgy véli, hogy a titkolózás mögött sok esetben nem összeesküvés, hanem nemzetbiztonsági érdekek állnak.