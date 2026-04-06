Rejtélyes fényjelenség jelent meg az égen – „A férjemmel még viccelődtem is, hogy talán ufók azok”

Rejtélyes fényjelenségre lett figyelmes egy nő, aki egy estén épp az otthona felé sétált. Akkor még nem sejtette, hogy mi is áll a fénylánc mögött, de a szakértők válaszoltak. Mindemellett egy korábbi, hasonló rejtélyre is választ adtak, ami még a 90'-es években történt.

A rejtélyes fényjelenséget repülőgép magasságban észlelte a nő, a szakértők racionális választ adtak a megfejthetetlen fényekre

Rejtélyes fényjelenség jelent meg az égen – ufók voltak vajon?

Néhány évvel ezelőtt Bianca egy este, amikor hazafelé sétált, különös égi látványra lett figyelmes: az égen egy tökéletesen egyenes fénycsíkot látott.

Olyan volt, mintha repülőgépek haladtak volna egymás után. A férjemmel még viccelődtem is, hogy talán ufók azok, aztán nem foglalkoztam a dologgal. Nem rég azonban valaki a közösségi médiában ugyanilyen élményről számolt be Arizonából, és újra elgondolkodtatott

– írta a levelében, amelyet a Telegraph szakértőinek, Sarah Knaprton tudományos szerkesztőnek, valamint Joe Pinkstone tudományos újságírónak címzett. A két szakértő igyekszik segíteni megérteni azokat az eseteket, amelyek természetfelettinek tűnnek. Úgy vélik, hogy a kísérteties találkozásoktól a furcsa egybeesésekig mindenre van racionális magyarázat és semmi sem annyira rejtélyes, mint amilyennek elsőre látszik.

Bianca, a levélíró maga sem hisz abban, hogy földönkívülieket látott volna aznap este az égen, de szeretné tudni a mögöttes magyarázatot. A fényeket nagyon magasan, szinte a repülőgépek repülési magasságában látta, lassan mozogtak, és tökéletes vonalban haladtak egymás mögött. A két szakértő megerősítette, hogy Bianca valóban különleges látványban részesült, megfigyelése nagy valószínűséggel egy Starlink műholdlánc volt, amelyet az Elon Musk által megalapított SpaceX bocsátott fel. Ilyenkor több műhold kerül egyszerre pályára, amelyen néhány napig egymás ögött haladnak, és a napfényét visszaverik, emiatt látványos a megjelenésük az éjszakai égbolton. Később, ahogy magasabb pályára állnak, a műholdak szétszóródnak, és a jelenség megszűnik.

Kurt Russel színész is megtapasztalta a rejtélyes jelenséget

A Bianca által említett másik történet egy sokkal régebbi esetre emlékeztet, amely még 1997-ben történt Phoenixben, és amely a Poenix Lights (Phoenix Fényei) elnevezést kapta. Arizonai lakosok ezrei látták a furcsa fényjelenséget az égen, melyek háromszög alakú formációban haladtak át az állam felett, majd egy sor erős fény tűnt fel, amik olyan hatást keltettek, mintha lebegtek vagy lassan süllyedtek volna. A jelenséget még Kurt Russel színész is látta, amikor repülőgépet vezetett.

Hat fényt láttam, amelyek azonos elrendezésben, V alakban voltak. A fiam akkor megkérdezte: »Apa, mik azok?« Mire azt feleltem: »Nem tudom«, majd a légiirányítás felé jeleztem

– idézte fel a pillanatot a színész.