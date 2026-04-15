Megdöbbentő kijelentést tett a földönkívüliekről a vallási vezető

Szokatlan magyarázattal állt elő egy orosz egyházi vezető a földönkívüliek létezésével kapcsolatban. Hilarion metropolita szerint a földönkívüli lények nem más bolygókon élnek, hanem más dimenziókban, és időnként angyalként jelennek meg az emberek előtt.

A vallási vezető hangsúlyozta: szerinte teljesen felesleges más bolygókon keresni az életet. Az álláspont különösen érdekes annak fényében, hogy az orosz ortodox egyház korábban elutasította a földönkívüli civilizációk létezésének lehetőségét.

Ha valóban léteznének civilizációk más bolygókon, akkor a Szentírás, a Biblia biztosan említést tenne róluk. Mivel nem tesz, ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nem léteznek

– fogalmazott az egyház külső kapcsolatokért felelős osztálya.

A földönkívüliek valójában angyalok

Hillarion érvelését egy ismert teológus, Szerafim Rose egyik művére is alapozta. Az Orthodoxy and the Religion of the Future című könyv beszámolókat gyűjt össze UFO-észlelésekről és „idegen” találkozásokról, amelyeket a szerző démoni jelenésekhez hasonlít. Mint írja, ilyen jelenségek „bőségesen megtalálhatók a szentek életét bemutató irodalomban”.

A könyvében azt bizonyítja, hogy azok az emberek, akik állítólag földönkívülieket láttak, valójában démonokat láttak – olyan lényeket, amelyek létezését ma sokan már nem hajlandók elfogadni

– mondta Hillarion.

Az egyház az angyalok és démonok létezését nem pusztán elméleti alapon fogadja el, hanem „az évszázadok során felhalmozott tapasztalatok” miatt tartja valósnak. Mindeközben a tudomány évtizedek óta kutatja a földönkívüli élet lehetőségét. Egyes kutatók ugyanakkor úgy vélik, hogy a Biblia is tartalmazhat utalásokat nem emberi lények jelenlétére.

Egy fizikus és csillagász, Hugh Ross korábban úgy fogalmazott: az angyalok olyan létezők lehetnek, akik nem a mi tér-idő dimenzióink között működnek. Szerinte ezek a lények képesek lehetnek időről időre belépni az emberi világba, akár fizikai, akár nem fizikai formában.

A bibliai tanítások alapján az angyalok Isten küldöttei, akik különféle feladatokat látnak el. Több csoportjuk is ismert, például a szeráfok és a kerubok. A hagyomány szerint utóbbiak őrizték az Édenkert bejáratát is, miután Ádámot és Évát kiűzték onnan – írja a Daily Express U.S..