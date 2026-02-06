Meglepő bejelentést tett a Nagy Ő-ben Lékai-Kiss Ramóna
A Nagy Ő műsora mindig tartogat valamilyen váratlan fordulatot, ez most sem történt másképpen. Nagy bejelentést tett Lékai-Kiss Ramóna.
A ma esti adásban a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna, nem akármilyen bejelentéssel érkezik a még versenyben maradt hölgyekhez, akik mind megszeretnék hódítani a Nagy Ő, vagyis Stohl András szívét. De vajon mindenkinek tiszta szándékai vannak a színész felé? Erre a kérdésre kereste Ramóna is a választ.
Nagy hírrel érkezett Lékai-Kiss Ramóna
Az ország legismertebb mentalistája, Danny Blue, érkezik a Nagy Ő műsorába, azzal a szándékkal, hogy kiderüljön: melyik lánynak vannak a legtisztább szándékai Stohl András felé.
Elhívtam ide egy barátomat, ő egy valódi humán poligráf, aki nemcsak olvas a gondolatokban, de azt is ki tudja deríteni, hogy ki mennyire őszinte
- mondta Lékai-Kiss Ramóna Danny Blue-ról.
De vajon kinek a legtisztábbak a szándékai a Nagy Ő felé? Ma este 20:00-kor kiderül a Tv2-n:
