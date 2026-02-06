Meglepő bejelentést tett a Nagy Ő-ben Lékai-Kiss Ramóna

A ma esti adásban a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna, nem akármilyen bejelentéssel érkezik a még versenyben maradt hölgyekhez, akik mind megszeretnék hódítani a Nagy Ő, vagyis Stohl András szívét. De vajon mindenkinek tiszta szándékai vannak a színész felé? Erre a kérdésre kereste Ramóna is a választ.

Lékai-Kiss Ramóna igazán különleges vendéget hívott meg a Nagy Ő műsorába Fotó: TV2

Nagy hírrel érkezett Lékai-Kiss Ramóna

Az ország legismertebb mentalistája, Danny Blue, érkezik a Nagy Ő műsorába, azzal a szándékkal, hogy kiderüljön: melyik lánynak vannak a legtisztább szándékai Stohl András felé.

Elhívtam ide egy barátomat, ő egy valódi humán poligráf, aki nemcsak olvas a gondolatokban, de azt is ki tudja deríteni, hogy ki mennyire őszinte

- mondta Lékai-Kiss Ramóna Danny Blue-ról.

De vajon kinek a legtisztábbak a szándékai a Nagy Ő felé? Ma este 20:00-kor kiderül a Tv2-n: