Meglepő bejelentést tett a Nagy Ő-ben Lékai-Kiss Ramóna

A Nagy Ő műsora mindig tartogat valamilyen váratlan fordulatot, ez most sem történt másképpen. Nagy bejelentést tett Lékai-Kiss Ramóna.

2026.02.06.
A ma esti adásban a műsorvezető, Lékai-Kiss Ramóna, nem akármilyen bejelentéssel érkezik a még versenyben maradt hölgyekhez, akik mind megszeretnék hódítani a Nagy Ő, vagyis Stohl András szívét. De vajon mindenkinek tiszta szándékai vannak a színész felé? Erre a kérdésre kereste Ramóna is a választ.

Az ország legismertebb mentalistája, Danny Blue, érkezik a Nagy Ő műsorába, azzal a szándékkal, hogy kiderüljön: melyik lánynak vannak a legtisztább szándékai Stohl András felé.

Elhívtam ide egy barátomat, ő egy valódi humán poligráf, aki nemcsak olvas a gondolatokban, de azt is ki tudja deríteni, hogy ki mennyire őszinte

- mondta Lékai-Kiss Ramóna Danny Blue-ról. 

De vajon kinek a legtisztábbak a szándékai a Nagy Ő felé? Ma este 20:00-kor kiderül a Tv2-n: 

 

