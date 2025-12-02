RETRO RÁDIÓ

„Győzelemre számítok" – kőkemény évzáró vár a Fradira

Sorozatban 94. bajnoki győzelmét aratta a BVSC ellen a zöld-fehér együttes. Kedden a Fradi vízilabdacsapata BL-meccsén is esélyes.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
vízilabda Nyéki Balázs Brescia BL FTC

Kifogástalanul menetel az Fradi vízilabdacsapata Amennyiben kedd este – 20.30, tv: M4 Sport – évzáró BL-meccsén legyőzi az olasz Bresciát, csoportjában máris bebiztosította az első helyét.

Nyéki Balázs, Fradi vízilabda-csapata
Győzelemre számít a Fradi vízilabdacsapatának edzője, Nyéki Balázs – Fotó: Kovacs Peter

 

Még a háromgólos vereségünk is belefér, erre azonban gondolni sem merek, hiszen az olaszokat idegenben négy góllal, 21-17-re megvertük. Ezúttal is győzelemre számítok, hiszen a Komjádi uszodában az őket megillető tisztelettel kívánunk búcsúzni szurkolóinktól

– nyilatkozta a Metropolnak Nyéki Balázs, a Fradi vezetőedzője, aki arra is büszke, hogy együttese a BVSC ellen három és fél negyeden (!) keresztül mindössze két gólt kapott. Némi gond, hogy spanyol légiósa, Miguel De Toro bordafájdalmakkal és kisebb betegséggel küszködik. Sokat jelent, hogy a szakember a múltban három találkozón dirigált a Brescia ellen, és azokat az FTC kivétel nélkül meg is nyerte.

Fradi vízilabdacsapata: méltó búcsút az óévtől

Fizikailag kiválóan felkészült rivális érkezik a Komjádi uszodába, mely a hagyományos provokatív itáliai pólós stílusáról közismert. Egyrészt játékosainkat kézzel, lábbal, beszólásokkal igyekszik idegesíteni, másrészt a játékvezetőktől elvárja, hogy vitás esetekben a javára fújjanak. Mivel olasz játékosunk, Edoardo di Somma egykor a lombardiai csapatban játszott, kiokosított bennünket arról, hogy miként őrizzük meg higgadtságunkat

– tette hozzá Nyéki.

A Fradi BL-csoportjának állása: 

1. FTC 12 pont, 2. Brescia 9, 3. Nagyvárad 3, 4. Primorac pont nélkül

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu