„Győzelemre számítok" – kőkemény évzáró vár a Fradira

Kifogástalanul menetel az Fradi vízilabdacsapata Amennyiben kedd este – 20.30, tv: M4 Sport – évzáró BL-meccsén legyőzi az olasz Bresciát, csoportjában máris bebiztosította az első helyét.

Győzelemre számít a Fradi vízilabdacsapatának edzője, Nyéki Balázs – Fotó: Kovacs Peter

Még a háromgólos vereségünk is belefér, erre azonban gondolni sem merek, hiszen az olaszokat idegenben négy góllal, 21-17-re megvertük. Ezúttal is győzelemre számítok, hiszen a Komjádi uszodában az őket megillető tisztelettel kívánunk búcsúzni szurkolóinktól

– nyilatkozta a Metropolnak Nyéki Balázs, a Fradi vezetőedzője, aki arra is büszke, hogy együttese a BVSC ellen három és fél negyeden (!) keresztül mindössze két gólt kapott. Némi gond, hogy spanyol légiósa, Miguel De Toro bordafájdalmakkal és kisebb betegséggel küszködik. Sokat jelent, hogy a szakember a múltban három találkozón dirigált a Brescia ellen, és azokat az FTC kivétel nélkül meg is nyerte.

Fradi vízilabdacsapata: méltó búcsút az óévtől

Fizikailag kiválóan felkészült rivális érkezik a Komjádi uszodába, mely a hagyományos provokatív itáliai pólós stílusáról közismert. Egyrészt játékosainkat kézzel, lábbal, beszólásokkal igyekszik idegesíteni, másrészt a játékvezetőktől elvárja, hogy vitás esetekben a javára fújjanak. Mivel olasz játékosunk, Edoardo di Somma egykor a lombardiai csapatban játszott, kiokosított bennünket arról, hogy miként őrizzük meg higgadtságunkat

– tette hozzá Nyéki.