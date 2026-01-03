RETRO RÁDIÓ

Példaértékű: ezt tette Katalin hercegné a humoros megjegyzése előtt

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 12:00
Katalin hercegné királyi család Sarolta

Katalin hercegné váratlan viccet sütött el, amikor egy férfi széke széttört előtte a karácsonyi sétán – arja a PEOPLE. A walesi hercegné azonban a mókás megjegyzése előtt meggyőződött róla, hogy nem történt baja a peches férfinak.

Példaértékű: ezt tette Katalin hercegné a humoros megjegyzése előtt (Fotó: Getty Images)

Katalin hercegné egyszerre volt aggódó és vicces, amikor malőr történt a királyi család éves karácsonyi sétája során

  • A 43 éves walesi hercegné december 25-én csatlakozott a királyi család tagjaihoz és részt vett a hagyományos karácsonyi templomi látogatáson, majd azt azt követő jókívánságaikat tolmácsoló emberek üdvözlésével.
  • Katalin hercegné Sandringhamben üdvözölte a jelenlévőket.

Egy ponton, miközben éppen valakivel kezet fogott, egy hangos reccsenés hallatszott. A hercegné odafordult és látta, hogy egy férfinak eltört a széke. Azonnal megkérdezte:

Jól van?

A férfi nevetve válaszolt:

Jól vagyok. Köszönöm, hogy aggódott

Az az ön széke?

– kérdezte Katalin hercegné. Miután a férfi mosolyogva megjegyezte, hogy a szék még a karácsonyi vacsora előtt eltört, Katalin hercegné viccesen visszavágott:

Túl sok volt a gyümölcskosár!

Katalin hercegné három gyermeke — a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos hercegszintén nagy sikert aratott a tömeg körében a karácsonyi program során. A három testvér apró ajándékokat gyűjtött be, például plüssfigurákat és édességeket — köztük egy hatalmas csokoládét is, amely különösen Lajost hozta lázba. Sarolta pedig még egy szelfihez is pózolt, elbűvölve a jelenlévőket.

 

