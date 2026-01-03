Példaértékű: ezt tette Katalin hercegné a humoros megjegyzése előtt
Csoda, hogy mindenki szereti?! Katalin hercegné ismét példát mutatott.
Katalin hercegné váratlan viccet sütött el, amikor egy férfi széke széttört előtte a karácsonyi sétán – arja a PEOPLE. A walesi hercegné azonban a mókás megjegyzése előtt meggyőződött róla, hogy nem történt baja a peches férfinak.
Katalin hercegné egyszerre volt aggódó és vicces, amikor malőr történt a királyi család éves karácsonyi sétája során
- A 43 éves walesi hercegné december 25-én csatlakozott a királyi család tagjaihoz és részt vett a hagyományos karácsonyi templomi látogatáson, majd azt azt követő jókívánságaikat tolmácsoló emberek üdvözlésével.
- Katalin hercegné Sandringhamben üdvözölte a jelenlévőket.
Egy ponton, miközben éppen valakivel kezet fogott, egy hangos reccsenés hallatszott. A hercegné odafordult és látta, hogy egy férfinak eltört a széke. Azonnal megkérdezte:
Jól van?
A férfi nevetve válaszolt:
Jól vagyok. Köszönöm, hogy aggódott
Az az ön széke?
– kérdezte Katalin hercegné. Miután a férfi mosolyogva megjegyezte, hogy a szék még a karácsonyi vacsora előtt eltört, Katalin hercegné viccesen visszavágott:
Túl sok volt a gyümölcskosár!
Katalin hercegné három gyermeke — a 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg — szintén nagy sikert aratott a tömeg körében a karácsonyi program során. A három testvér apró ajándékokat gyűjtött be, például plüssfigurákat és édességeket — köztük egy hatalmas csokoládét is, amely különösen Lajost hozta lázba. Sarolta pedig még egy szelfihez is pózolt, elbűvölve a jelenlévőket.
