A rajongók fellélegezhetnek? Esztergályos Cecília őszintén nyilatkozott betegségéről

Közel egy hónappal ezelőtt súlyos fertőzéssel került kórházba a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Esztergályos Cecília, amiből szerencsésen felépült. Fiatalokat megszégyenítő energiával folytatta színházi teendőit, miközben a kollégái csak pislogtak, honnan van ez a nagy lendület a 83 éves színésznőben.

Esztergályos Cecília nemcsak színésznőként, hanem képzőművészként is remekel a közönsége előtt / Fotó: Szabolcs László

Esztergályos Cecília nem ismer lehetetlent

Kollégái nem győzik dicsérni a színművésznőt. A próbanapokon ő érkezik elsőként, és gyakran utolsóként távozik. A színház nem egyszerűen munka számára, hanem életforma, szenvedély és létszükséglet. A Bors megkereste a színésznőt, azzal kapcsolatban, hogy mi a sikerének a titka. Erről a következőképpen nyilatkozott:

A Jóisten segít engem, ez az én titkom. Illetve, hogy odafigyelek a helyes táplálkozásra, ami szerencsére számomra nem probléma, ugyanis mindenféle ételt szeretek, nem vagyok válogatós. Emellett pedig fitten tartom magam, a lakásban oda-vissza járkálok, és edzem a testem.

Esztergályos Cecília január végén immár a 83. születésnapját ünnepelte, ám a kor számára csupán egy szám. Januárban elkapott egy súlyos bakteriális fertőzést, amitől, saját megfogalmazása szerint, olyan gyenge volt, mint a harmat. Mára újra teljes egészségnek örvend. Mi több, hét napból hatot tölt a színpadon, szerepei nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is komoly jelenlétet kívánnak meg, ő pedig örömmel merül el bennük újra és újra. Előadásai között olyan grandiózus darabok szerepelnek jelenleg és a jövő évi szezonban, mint Örkény István Macskajátéka vagy éppen a Zserbótangó Tordai Teri színésznővel.

A Família Kft. színésznője nemcsak alakításaiban mutatja meg szenvedélyességét, hanem a festményei révén is, melyekkel hatalmas sikereket arat a rajongói körében. Esztergályos Cecília alkotásai most két tárlaton is bemutatkoznak.

Két kiállításom lesz a képeimmel. Az egyik a Keresztény Fesztiválon, az Újszínházban és egy Veszprémben, melynek címe: Lélektől lélekig. Én ehhez ezt írtam: »A lelkemet áttáncolja az alkotás öröme.« Ezt adja nekem a művészet, legyen az színpad, festmény vagy akármilyen alkotás. Az én szívem ettől válik teljessé

– vallja a színművésznő.