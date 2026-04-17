8 halálos áldozatot követelt egy helikopter-baleset

A hatóságok pénteken közölték, hogy egy helikopter fedélzetén tartózkodó nyolc ember meghalt, amikor a gép lezuhant Indonézia Nyugat-Kalimantan tartományában. A kutatócsapatok megpróbálták kiemelni a holttesteket és a roncsokat, azonban a baleset oka még nem tisztázott.

8 ember életét követelte a helikopter-baleset.

A halálos baleset oka egyelőre nem ismert

Az Airbus H130-as helikopter helyi idő szerint csütörtök reggel öt perccel azután vesztette el a kapcsolatot, hogy felszállt egy ültetvényes területről Melawiban.

„A baleset vagy a kapcsolat megszakadásának helyszíne egy sűrű erdős, meredek dombos területen található” – mondta Mohammad Syafii, az indonéz mentőszolgálat vezetője, hozzátéve, hogy a mentők a helikopter farkának vélhetően roncsát találták körülbelül 3 km-re nyugatra attól a helytől, ahol megszakadt a kapcsolat.

A helikopter-baleset oka továbbra sem tisztázott. A helyi mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a fedélzeten tartózkodó hat utas és a két fős személyzet meghalt a balesetben.

A mentők, köztük katonai és rendőri személyzet, pénteken szárazföldi útvonalakon próbáltak eljutni a baleset helyszínére - írta a Reuters.