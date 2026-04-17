Egy szempillantás alatt megtörtént a baj: elütötte a gyermekét az influenszer anyuka

Kislányát épp egy táncelőadásra vitte volna. A kisfiú a kocsi mögé került, az édesanya végül elütötte a gyermekét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 15:00
Elütötte a gyermekét egy influenszer, aki épp a lányát készült táncelőadásra vinni. Az édesanya azt mondta, hogy nem vette észre, amikor a kisfia az autója mögé ment, ezért történhetett meg a szörnyűséges tragédia. 

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Április 15-én egy Instagram bejegyzésben tette közzé az influenszer édesanya, hogy rémálommá vált az életük egyetlen pillanat alatt. Kelly Hopton-Jones, aki a Hillside Farmhouse néven van jelen az Instagramon közölte, hogy szörnyű baleset történt a 23 hónapos kisfiával. A kicsi Henryt véletlenül ütötte el a saját autójával - közölte az E!Online

A mai nap volt életünk legrosszabb napja. Az élet szó szerint egy szempillantás alatt megváltozhat.

– írta április 15-i bejegyzésében. 

Kelly férjével, Brian Hopton-Jonesszal neveli két gyermekét: a 23 hónapos Henryt és a hároméves kislányukat, Lilyt. Az édesanya azt mondta, hogy a fia észrevétlenül került az autó mögé, miközben épp lányával készültek egy táncelőadásra. „Én vezettem. A szomszédaink azonnal közbeléptek, elvitték Lilyt, mi pedig rohantunk a sürgősségire.” – fogalmazott az összetört édesanya. 

A történtek ellenére hálásak, hogy nem történt komolyabb sérülés

Kelly gyermekápolási szakemberként is dolgozik, a szörnyű helyzetet „a szülők egyik legrosszabb rémálmaként” jellemezte a balesetet. Mint mondja, attól tartott, hogy súlyosabb sérüléseket okozott a gyermekének, de végül kiderült, hogy sem fejsérülése, sem pedig belső vérzése nincs a kisfiúnak. „A medencéje eltört, ami megfog gyógyulni idővel, illetve néhány horzsolása is van” – írta. 

A szülők rendkívül hálásak annak, hogy a kisfiú várhatóan teljesen felfog épülni, még is mélyen megrázta őket az eset, még mindig sokkos állapotban vannak. A bejegyzésének végén kiemelte, hogy szerencsének érzik magukat a történtek ellenére:Ma este egy kicsit szorosabban öleljük magunkhoz” – írta kisfia kórházi felépülését bemutató fotó mellé.

 

