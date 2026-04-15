Afrikai gyermekeket segít a magyar influenszer: "Azt mondták, engem Isten küldött hozzájuk!"

Afrikai gyermekek támogatója lett Farkas Timi. A gyönyörű lánynak hatalmas szíve van és egy olyan oldalát mutatta most meg, amit eddig még nem láthattunk. Ezúttal nem egy átlagos influenszer-utazásra indult: Kongóba ment, hogy találkozzon Ephraimmal, akit négy éve „örökbefogadóként” segít. Amivel kint szembesült, az minden képzeletét felülmúlta: igazi mélyszegénység, ablak nélküli házak, éhező emberek, mégis hatalmas a szeretet. Timi azóta még elszántabb és komoly tervei vannak, hogyan segítsen a kintieknek.

Afrikai gyermekek támogatója Timi, Ephraimot már 12 éves kora óta segíti Fotó: beküldött

Afrikai gyermekek támogatója lett a magyar influenszer: „Azt mondták, egy angyalt küldött az Úr”

Farkas Timit pár éve még az ország TikTok-királynőjeként ismerhettük meg, aki könnyed, utazós, lakásfelújítós videóival nyűgözte le hatalmas követőtáborát. Most viszont olyan videókat posztol, amikben igazi, mély gondolatok és egy olyan szívügy van, amiért képes volt a világ végére is elutazni.

A videó, ami mindent elindított

Minden egy érzelmes videóval kezdődött: Timi a követői előtt sírva vallotta be, hogy az egyik legnagyobb bakancslistás álma, hogy eljusson Afrikába, és személyesen is találkozhasson a fiúval, akit évek óta támogat. A vallomása akkora lavinát indított el, amire senki sem számított: a videó hatására egyetlen hétvége alatt több mint 150 új támogató jelentkezett az Afrikáért Alapítványnál.

Timit ölelgették és angyalnak hívták, amiért segített Fotó: beküldött

Az alapítvány kongói elnöke látva ezt az elképesztő összefogást, felajánlotta Timinek: menjen ki Kongóba, de legyen az útnak egy még nagyobb célja is.

Mondta, hogy Kongó fővárosában már csinált egy iskolát, és jól működik. De abban a faluban, ahol ő született, ott nincs iskola, az egy ősfalu. Mondta, hogy egy iskolát kéne építenünk. Mondtam, hogy oké, akkor legyen ez a cél. Én nagyon szívesen segítek, amiben tudok

- felelte elszántan a fiatal lány.

Nem tétovázott tovább: oltások tömkelege, rengeteg szervezés és munka után végre elindult Afrikába...

A kongói iskolában minden gyermek ingén ott van a nemzeti színű szalag, magyar dalokat is tanulnak és magyarul köszöntötték Timit Fotó: beküldött

Az első nagy találkozás Ephraimmal

Négy évnyi levelezés, távoli támogatás után jött el a pillanat, amikor Timi végre megpillantotta a fiút, akinek az életét Magyarországról egyengette. A találkozás minden képzeletet felülmúlt.

Mikor kiszálltam a kocsiból és megláttam őt, abban a pillanatban minden nehézség és fáradtság elszállt. Ephraim ott állt, és csak nézett rám azzal a tiszta tekintettel. Amikor végre átöleltük egymást, éreztem, hogy megérkeztem. Nem egy idegent öleltem, hanem egy olyan gyermeket, akihez ezer szál köt. Ott, abban az ölelésben értettem meg igazán, hogy miért is jöttem: ez nem csak segélyezés, ez egy életre szóló kapocs

- emlékezett vissza Timi, a könnyeivel küszködve.