Afrikai gyermekeket segít a magyar influenszer: "Azt mondták, engem Isten küldött hozzájuk!"
Farkas Timi korábban könnyed TikTok-videóival vált ismertté, mára azonban egy sokkal nemesebb cél vezérli. Az influenszer elkötelezetten afrikai gyermekek támogatója lett. Nemrég személyesen is ellátogatott Kongóba, hogy találkozzon azzal a fiúval, akinek évek óta ő az „örökbefogadója”. Az út során szerzett megrázó tapasztalatait most azért osztja meg, hogy másokat is összefogásra és segítségnyújtásra ösztönözzön.
Afrikai gyermekek támogatója lett Farkas Timi. A gyönyörű lánynak hatalmas szíve van és egy olyan oldalát mutatta most meg, amit eddig még nem láthattunk. Ezúttal nem egy átlagos influenszer-utazásra indult: Kongóba ment, hogy találkozzon Ephraimmal, akit négy éve „örökbefogadóként” segít. Amivel kint szembesült, az minden képzeletét felülmúlta: igazi mélyszegénység, ablak nélküli házak, éhező emberek, mégis hatalmas a szeretet. Timi azóta még elszántabb és komoly tervei vannak, hogyan segítsen a kintieknek.
Afrikai gyermekek támogatója lett a magyar influenszer: „Azt mondták, egy angyalt küldött az Úr”
Farkas Timit pár éve még az ország TikTok-királynőjeként ismerhettük meg, aki könnyed, utazós, lakásfelújítós videóival nyűgözte le hatalmas követőtáborát. Most viszont olyan videókat posztol, amikben igazi, mély gondolatok és egy olyan szívügy van, amiért képes volt a világ végére is elutazni.
A videó, ami mindent elindított
Minden egy érzelmes videóval kezdődött: Timi a követői előtt sírva vallotta be, hogy az egyik legnagyobb bakancslistás álma, hogy eljusson Afrikába, és személyesen is találkozhasson a fiúval, akit évek óta támogat. A vallomása akkora lavinát indított el, amire senki sem számított: a videó hatására egyetlen hétvége alatt több mint 150 új támogató jelentkezett az Afrikáért Alapítványnál.
Az alapítvány kongói elnöke látva ezt az elképesztő összefogást, felajánlotta Timinek: menjen ki Kongóba, de legyen az útnak egy még nagyobb célja is.
Mondta, hogy Kongó fővárosában már csinált egy iskolát, és jól működik. De abban a faluban, ahol ő született, ott nincs iskola, az egy ősfalu. Mondta, hogy egy iskolát kéne építenünk. Mondtam, hogy oké, akkor legyen ez a cél. Én nagyon szívesen segítek, amiben tudok
- felelte elszántan a fiatal lány.
Nem tétovázott tovább: oltások tömkelege, rengeteg szervezés és munka után végre elindult Afrikába...
Az első nagy találkozás Ephraimmal
Négy évnyi levelezés, távoli támogatás után jött el a pillanat, amikor Timi végre megpillantotta a fiút, akinek az életét Magyarországról egyengette. A találkozás minden képzeletet felülmúlt.
Mikor kiszálltam a kocsiból és megláttam őt, abban a pillanatban minden nehézség és fáradtság elszállt. Ephraim ott állt, és csak nézett rám azzal a tiszta tekintettel. Amikor végre átöleltük egymást, éreztem, hogy megérkeztem. Nem egy idegent öleltem, hanem egy olyan gyermeket, akihez ezer szál köt. Ott, abban az ölelésben értettem meg igazán, hogy miért is jöttem: ez nem csak segélyezés, ez egy életre szóló kapocs
- emlékezett vissza Timi, a könnyeivel küszködve.
Döbbenet az erdő közepén: A földön ülve tanulnak
Amikor Timi a fővárosból eljutott a falu iskolájába, sokkolta a látvány. Nem egy hagyományos intézményt talált, hanem egy agyagból összetákolt helyet, asztalok és székek nélkül.
A legközelebbi város is 70 kilométer, és egy ilyen vályogházban, a földön ülve tanulnak, olyan tanároktól, akik szintén alig tanultak. Az alsósok ott tanulnak, a felsősök kint, az erdő közepén, a földön ülve, mert nekik már nem jutott tanterem. Amikor rossz idő van, például esik, akkor elmarad az oktatás.
Ezen szeretnének változtatni, ide szeretnének majd egy iskolát, hogy méltó körülmények között, akár esőben is legyen tanítás az itteni gyerekeknek.
Mindenét a családjának adta: Ephraim önzetlensége
Timi nemcsak ajándékokat vitt, hanem aktívan segített Ephraimnak és családjának. Elvitte a fiút orvoshoz és elmentek közösen vásárolni is, hogy pótolják a legszükségesebbeket.
Vittem neki telefont, ez azért volt fontos, hogy mostantól így tudjuk tartani a kapcsolatot. De ruhákat, cipőket is vettem neki, amikre nagy szüksége volt. A legmeghatóbb az volt, amikor pénzt adtam neki, hogy vegyen magának dolgokat a boltban. Az összes pénzből tápszert, tejport és élelmiszert vásárolt a családjának, a testvéreinek, magának semmit... Nem hittem el, hogy egy ilyen idős fiúban ekkora felelősségtudat és szeretet van. Bementem és vásároltam neki egy kosár édességet, amiket még sosem evett.
- mesélte tovább a lány.
Timi meglátogatta Ephraim családját is, ahol a saját szemével látta, mit jelent náluk a lakhatás: megdöbbentő volt számára, amit látott. mindössze 5 négyzetméteren szűkölködtek.
Azt hittem, a függöny mögött van még egy lakrész. De nem. Öt négyzetméteren élnek, ágyak nélkül, a földön, a hűtő mellett alszanak hatan. Közös pottyantós vécé van az utcában, amiért még fizetnek is. Felfoghatatlan. Én is hasonló helyeken laktam, nem akartam szállodába menni, hanem úgy élni és azt érezni, amit ők...
- mesélt tovább különös kalandjairól Timi.
Ajándékhegyek és magyar dalok a dzsungelben
Timi természetesen nem ment üres kézzel. két-három hatalmas táskát tömött meg ajándékokkal a helyi gyerekeknek is. Vitt ugrálókötelet, babákat, színezőket, filctollakat, de orvosi eszközöket és fertőtlenítőket is.
Leírhatatlan volt látni az arcukat! Az árvaházban olyan gyerekek élnek, akiknek semmijük sincs, mégis teli torokból énekeltek magyarul és mondták, hogy Isten hozott nálunk, Timi!
- mesélte elérzékenyülve az aranyszívű lány. Volt olyan, amikor nagy adag ételt is készített nekik, nem is akármilyet.
Csak azt látták, hogy adok nekik a vizemből, vagy főzök nekik egy paprikáscsirkét. Azt mondták, imádkoztak egy angyalért és engem küldött az Úr.
- emlékezett vissza Timi.
„Rájöttem, hogy igazából milliomos vagyok”
A hazatérés utáni első pillanatok fájdalmasak voltak Timi számára. Korábban kicsinek érezte a lakását, de Afrika után minden megváltozott.
Beültem az autómba, és rendesen rosszul éreztem magam. Minek nekem ez? Kint az emberek egy ilyen autó árából életük végéig elélnének. Amióta hazajöttem, a saját lakásomra úgy tekintek, mint egy luxusvillára. Rájöttem, hogy milliomos vagyok, csak eddig nem láttam
- gondolt vissza Timi a kint látottakra.
Farkas Timi az útja során rengeteg videót és élménybeszámolót osztott meg közösségi oldalain, hogy megmutassa a követőinek a nyers valóságot. Ahogy ő is, havi 5000 forinttal bárki támogathat egy afrikai gyermeket. Timi célja, hogy év végére álljon az új, téglaépítésű iskola Kongóban. Bízik benne, hogy ezek a felvételek sokakat elgondolkodtatnak majd és átértékelik, hogy mi az igazán fontos az életben.
