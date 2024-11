Szülei árulták el a Megasztár énekesnőjének titkát: „Az énekléssel adja ki magából a sok rosszat”

Egy szülőnek nincs fontosabb a gyermek boldogságánál és nincs rosszabb, mint látni, ha boldogtalan. Az erdélyi lány szülei bizony lányukkal együtt járták meg a hadak útját, amikor a Megasztár tündöklő tehetsége gyakorlatilag a szemük előtt vált lelki ronccsá és került kórházba, miután a fiú, akit szeretett, többszörösen megcsalta és ezzel a tönk szélére sodorta Abigélt. A fiatal lány korábban a Borsnak mesélt részletesen a mély csalódásáról, de említést tett róla a Megasztár első élő show-jában is, ahol láthatóan felszabadult, miután minden fájdalmát kiadta magából a színpadon. Tóth Abigél szüleivel a TV2 stúdiójában beszélgettünk.

Tóth Abigél mindent kiadott magából a Megasztár 2024-es szériájában (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

„Kialakult bennünk egyfajta félelem...”

„Egy apából természetszerűleg előjönnek az állati ösztönök, ha azt látja, tapasztalja, hogy a leánya szívét összetöri egy férfi. Egy szülő ilyenkor szinte ugyanazt a fájdalmat éli át, mint a gyermeke és nagyon nehéz is a helyén kezelni.

Hatalmas önuralomra van szükség ahhoz, hogy az embert ne ragadja el a dühe és a védelmező ösztöne.

Szavakba sem lehet önteni mindazt, amit mi is átéltünk, amikor láttuk Abigélt összeomlani. Ráadásul kialakult bennünk egyfajta félelem és bizalmatlanság mindenkivel szemben, aki a történtek után hozzá közelít, hiszen az a fiú nem csak a lányunk bizalmát, de a miénket is eljátszotta” – kezdte a Megasztár fantasztikus hangú tehetségének édesapja, aki bár annak idején próbáltra tartani a lelket lányában, végül együtt belátták, Abigélnek szakember segítségére van szüksége.

„A történtek után mi próbáltuk benne tartani a lelket és igyekeztünk a korunknál fogva meglévő tapasztalatainkat bevetve elmondani neki, hogyan vészelheti át a csalódását, de egy ponton túl, többet nem tehettünk és Abigélnak szakemberre volt szüksége ahhoz, hogy túltegye magát a történteken. Most már ő is tisztában van vele, hogy az a legfontosabb, hogy egy kapcsolatban érezze, hogy értékelik és megbecsülik őt” – fogalmazott Tóth Abigél édesapja, akitől a fiatal tehetség édesanyja vette át a szót, hiszen őt is nagyon megviselték a történtek. Az asszony elárulta, most egy újabb nehézséggel kell megküzdenie édesanyaként, hiszen bár Abigélt végre boldognak látja, azzal is tisztában van, hogy eljött az elszakadás ideje.