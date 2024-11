Mer nagyot álmodni a Megasztár döntőse: a világot is meghódítaná Dénes Dávid

Dénes Dávid, a Megasztár versenyzője nem az a kimondott szerény fiú, de esetében inkább beszélhetünk tudatosságról, mintsem beképzeltségről, hiszen az első pillanattól kezdve kiegyensúlyozott csúcsteljesítménnyel halad a célja felé. De mi is ez a cél? Nos, a Megasztár extravagáns rockere már most messzire tekint és nem igazán korlátozza be a saját lehetőségeit erre a 10 milliós kis országra. Dénes Dávid a világsztárságról álmodik és ezt a mozit nem csak ő, de a Megasztár zsűrije is látja.

Dénes Dávid lehet az első, aki a Megasztár színpadjáról eljut a világsikerig? Fotó: Máté Krisztián / Bors

Dénes Dávid: „Nem is tudtam, hogy ezért jöttem a Megasztárba”

„Abszolút pozitívan éltem meg az első élő show minden pillanatát. Számomra az volt az este csúcspontja és egyben leginkább meglepő percei, amikor perceken át kaptam a pozitív visszacsatolást a zsűritől. Van is erről egy nagyon masszív gondolatom. Most kaptam meg először azt a visszajelzést, amiről még csak nem is sejtettem, hogy tulajdonképpen én ezért jöttem a Megasztárba.

Talán a Magdi köszönte meg nekem, hogy vagyok és utalt rá, hogy nemzetközi vizeken is megállhatnám a helyem.

„Nem tudom pontosan idézni…” – kezdte a Metropolnak a Megasztár színpadán Dénes Dávid, akinek most segítünk visszaemlékezni Rúzsa Magdi szavaira.

Rúzsa Magdi: „Ez annyira egyben volt és annyira külföldi volt...”

„Te vagy a bizonyíték arra, hogy nem vagyok hülye! Bizonyos dolgokat nagyon jól látok. Első alkalommal, amikor besétáltál a stúdióba és énekeltél én azt mondtam, hogy ez valami elképesztő. Meg voltam győződve róla, hogy jó az, amit hallok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy te magyar vagy és remélem, hogy még rengetegen leszünk nagyon büszkék erre. Mert amit te most csináltál az egy videóklip volt. És igen, kicsit ördögi volt, én pedig inkább az angyali oldalon állok, de ez annyira egyben volt és annyira külföldi volt. Közben pedig olyan jó, hogy a miénk!” – hangzott el a 2006-os Megasztár győztesének értékelésében. Ebből kiindulva jogosnak tűnt a kérdés, hogy Dávid vajon látja-e magát a világ legnagyobb színpadain, ő pedig szerénytelenség nélkül válaszolt is.