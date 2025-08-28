RETRO RÁDIÓ

Elképesztő: Meghan Markle kimaxolta a képmutatást

Miközben a világ szemében lelkesnek tűnt, belül kis híján szétvetette a düh.

Bár a külvilág felé azt jelezte, örül a világsztár Taylor Swift boldogságának, s azt mutatta, minden rendben, a színfalak mögött egész máshogy érzett Meghan Markle – a bennfentesek szerint. Jöjjenek a részletek!

Harry herceg felesége hatalmas bejelentésre készült kedden. A sussexi hercegné Szeretettel, Meghan című sorozatának második évada debütált a Netflixennel, ráadásul az As Ever márkájának az új kollekciója is aznap került piacra. Aznap, amikor egy bizonyos Taylor Swift bejelentette az eljegyzését Travis Kelce-szel, romba döntve Meghan Markle nagy tervét, hogy azon a bizonyos keddi napon csak rá figyeljen az egész világ.

Meghan Markle mosolygott, de belül tűz dúlt

Bejelentésével mindössze pár perccel maradt le, műsorának premierjét balszerencséjére csak a sztárpár híre után sikerült világgá kürtölnie. Egy valószínűleg hosszú lélegzetvétel után Meghan lájkolta a Taylor Swift és szerelme posztját, hogy ne érje szó a ház elejét, de a források azt állítják, hogy Meghan belül forrongott.

Ráadásul a média mellett a sztárok is Swiftéket ünnepelték, a rajongók pedig meggyőződhettek róla, hogy Taylor Swift népszerűbb és érdekesebb, mint a sussexi hercegné – számol be róla a Life.hu.

 

