Elképesztő: Meghan Markle kimaxolta a képmutatást

Miközben a világ szemében lelkesnek tűnt, belül kis híján szétvetette a düh.
Bár a külvilág felé azt jelezte, örül a világsztár Taylor Swift boldogságának, s azt mutatta, minden rendben, a színfalak mögött egész máshogy érzett Meghan Markle – a bennfentesek szerint. Jöjjenek a részletek!
Harry herceg felesége hatalmas bejelentésre készült kedden. A sussexi hercegné Szeretettel, Meghan című sorozatának második évada debütált a Netflixennel, ráadásul az As Ever márkájának az új kollekciója is aznap került piacra. Aznap, amikor egy bizonyos Taylor Swift bejelentette az eljegyzését Travis Kelce-szel, romba döntve Meghan Markle nagy tervét, hogy azon a bizonyos keddi napon csak rá figyeljen az egész világ.
Bejelentésével mindössze pár perccel maradt le, műsorának premierjét balszerencséjére csak a sztárpár híre után sikerült világgá kürtölnie. Egy valószínűleg hosszú lélegzetvétel után Meghan lájkolta a Taylor Swift és szerelme posztját, hogy ne érje szó a ház elejét, de a források azt állítják, hogy Meghan belül forrongott.
Ráadásul a média mellett a sztárok is Swiftéket ünnepelték, a rajongók pedig meggyőződhettek róla, hogy Taylor Swift népszerűbb és érdekesebb, mint a sussexi hercegné – számol be róla a Life.hu.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.