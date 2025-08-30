Kitálalt a szakértő: veszélybe került Harry herceg és Károly király találkozása

Immár másfél éve, hogy Harry herceg és édesapja, Károly király találkozott. Minderre még 2024 februárjában került sor, miután nyilvánosságra hozták a brit uralkodó rákbetegségét. A sussexi herceg akkor látogatta meg, azóta azonban kerülte a brit királyi családot, akikkel igencsak feszült a viszonya jó pár éve – gyakorlatilag azóta, hogy feleségével, Meghan Markle-lel bejelentették: nem kérnek többet az uralkodói feladatokból, ráadásul el is költöznek Amerikába. Azóta csak romlott a helyzet, köszönhetően a különböző, igencsak vitriolos interjúknak, Harry önéletrajzi könyvének, valamint az angliai biztonsági őrizetük visszavonása miatt indított pernek.

Károly király és Harry herceg 2022-ben. Már akkor is volt köztük feszültség, ami az évek során csak nőtt Fotó: AFP

Érthető hát, hogy ilyen előéletet követően mindenki felkapta a fejét, amikor jött a hír: Harry és Károly újra találkozhat, miután a herceg szeptember elején Angiába, Londonba utazik egy általa támogatott jótékonysági rendezvényre, a WellChild Awardsra, és szeptember 8-án, a néhai II. Erzsébet királynő halálának évfordulóján is ott lesz.

Meghiúsul Károly király és Harry herceg találkozója?

Egy ismert királyi szakértő, Jennie Bond szerint azonban kár ennyire előre örülni a nagy találkozónak, ugyanis könnyen lehet, hogy abból semmi sem lesz. III. Károly király ugyanis a szakértő szerint alighanem vidéken tölti majd a fájdalmas évfordulót.

Mostanra megszokhattuk, hogy Harry jön-megy anélkül, hogy találkozna a családjával. A látogatásai általában különösen rövidek, a király pedig jellemzően Skóciában tölti az idejét az édesanyja halálának évfordulóján. Szóval egy találkozót megszervezni köztük nem is olyan egyszerű

– idézi a Mirror Bond szavait, aki egyébként azon a véleményen van: a királynak, mint a család korelnökének lenne a feladata, hogy nyisson Harry felé, és kezdeményezze a békülést. A szakértő szerint arra is kicsi az esély, hogy Harry Vilmos herceggel és Katalin hercegnével találkozzon – legfeljebb az unokatestvéreivel, Eugénia és Beatrix hercegnőkkel.