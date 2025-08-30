Kitálalt a szakértő: veszélybe került Harry herceg és Károly király találkozása

Meghiúsul a várva várt találkozó? Harry herceg másfél éve nem találkozott személyesen az édesapjával.
Immár másfél éve, hogy Harry herceg és édesapja, Károly király találkozott. Minderre még 2024 februárjában került sor, miután nyilvánosságra hozták a brit uralkodó rákbetegségét. A sussexi herceg akkor látogatta meg, azóta azonban kerülte a brit királyi családot, akikkel igencsak feszült a viszonya jó pár éve – gyakorlatilag azóta, hogy feleségével, Meghan Markle-lel bejelentették: nem kérnek többet az uralkodói feladatokból, ráadásul el is költöznek Amerikába. Azóta csak romlott a helyzet, köszönhetően a különböző, igencsak vitriolos interjúknak, Harry önéletrajzi könyvének, valamint az angliai biztonsági őrizetük visszavonása miatt indított pernek.
Érthető hát, hogy ilyen előéletet követően mindenki felkapta a fejét, amikor jött a hír: Harry és Károly újra találkozhat, miután a herceg szeptember elején Angiába, Londonba utazik egy általa támogatott jótékonysági rendezvényre, a WellChild Awardsra, és szeptember 8-án, a néhai II. Erzsébet királynő halálának évfordulóján is ott lesz.
Egy ismert királyi szakértő, Jennie Bond szerint azonban kár ennyire előre örülni a nagy találkozónak, ugyanis könnyen lehet, hogy abból semmi sem lesz. III. Károly király ugyanis a szakértő szerint alighanem vidéken tölti majd a fájdalmas évfordulót.
Mostanra megszokhattuk, hogy Harry jön-megy anélkül, hogy találkozna a családjával. A látogatásai általában különösen rövidek, a király pedig jellemzően Skóciában tölti az idejét az édesanyja halálának évfordulóján. Szóval egy találkozót megszervezni köztük nem is olyan egyszerű
– idézi a Mirror Bond szavait, aki egyébként azon a véleményen van: a királynak, mint a család korelnökének lenne a feladata, hogy nyisson Harry felé, és kezdeményezze a békülést. A szakértő szerint arra is kicsi az esély, hogy Harry Vilmos herceggel és Katalin hercegnével találkozzon – legfeljebb az unokatestvéreivel, Eugénia és Beatrix hercegnőkkel.
