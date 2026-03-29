A nap, amikor megállt az idő: Így lett Mátyásból hivatalosan is a „Nagy Király”! – Kvíz
1464. március 29-én Székesfehérvár a világ közepe volt. Bár Mátyás királyt már évekkel korábban királlyá választották a Duna jegén, a fejéről sokáig hiányzott valami: a Szent Korona. Pontosan 562 évvel ezelőtt azonban Székesfehérváron a helyére került az uralkodói jelkép.
Aligha akad bárki is Magyarországon, aki ne tudná, hogy Mátyás király uralkodása 1458-ban vette kezdetét, miután a nép a befagyott Duna jegén megkoronázta Hunyadi János fiát. Azt azonban már talán kevesebben tudják, hogy a hivatalos koronázási ceremóniát a Szent Koronával csak jóval később, 1464. március 29-én tartották meg Székesfehérváron. III. Frigyes német-római császár ugyanis „túszként” őrizte a Szent Koronát, és csak 80 ezer aranyforint fejében volt hajlandó visszaadni azt. Ez akkoriban elképesztő összeg volt – mintha ma egy kisebb ország teljes költségvetését fizetnénk ki egyetlen ékszerért.
Fényűző pompa keretében lépett hivatalosan is trónra Fehérváron Mátyás király
A koronázási ceremónia minden volt, csak szerény nem. Székesfehérvár utcáit ellepték a lovagok, a külföldi diplomaták és a nép, amely látni akarta az ifjú királyt. A szemtanúk szerint Mátyás olyan pompával vonult be a bazilikába, ami még a pápa követeit is ámulatba ejtette. Az ünnepség utáni lakomán sem spóroltak semmivel: folyt a bor, hegyekben állt a vad hús, és az ország ünnepelte az embert, aki rendet ígért a káoszban és aztán be is tartotta ígéretét, ezzel pedig kezdetét vette a magyar történelem egyik legfényesebb korszaka.
Az igazságos, vagy a keménykezű?
Bár a népmesék „Igazságos Mátyásként” emlegetik, kortársai tudták: az uralkodó vaskézzel irányított:
- felállította a Fekete Sereget,
- modernizálta az államot, és
- a reneszánsz kultúra központjává tette Budát, illetve Visegrádot is.
Felesége, Beatrix érkezésével pedig a legfrissebb itáliai divat és gasztronómia is beköltözött a palotába. Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy Mátyás király legyen az egyik legfélelmetesebb haderővel rendelkező uralkodó a kontinensen, míg udvara az egyik legirigyeltebb helyszín lett Európában.
Mátyás király uralkodásának éveit nem véletlenül tekinti a magyar és az egyetemes történelem egyaránt Magyarország egyik legfényesebb korszakának. Mindez pedig hivatalosan 1464. március 29-én kezdődött, Székesfehérváron.
Te mennyire ismered az egyik legnagyobb magyar uralkodót? Kvízünk kitöltésével most megtudhatod!
1. Milyen madár látható a Hunyadi-család címerében?
2. Igaz vagy hamis: Mátyást a Duna jegén koronázták meg.
3. Hogy hívták Mátyás híres zsoldoshadseregét?
4. Melyik híres itáliai családból származott Mátyás második felesége, Beatrix?
5. Hogy hívták Mátyás apját, a törökverő hőst?
6. Melyik városban alapított Mátyás híres könyvtárat (Corvinákat)?
7. Melyik nyugat-európai nagyvárost foglalta el Mátyás 1485-ben, és ott is halt meg?
8. Mi volt Mátyás beceneve, ami a reneszánsz műveltségére utalt?
9. Melyik mai ország területén született Mátyás király (Kolozsváron)?
10. Hány éves volt Mátyás, amikor királlyá választották (1458-ban)?
