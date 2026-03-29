A nap, amikor megállt az idő: Így lett Mátyásból hivatalosan is a „Nagy Király”! – Kvíz

Aligha akad bárki is Magyarországon, aki ne tudná, hogy Mátyás király uralkodása 1458-ban vette kezdetét, miután a nép a befagyott Duna jegén megkoronázta Hunyadi János fiát. Azt azonban már talán kevesebben tudják, hogy a hivatalos koronázási ceremóniát a Szent Koronával csak jóval később, 1464. március 29-én tartották meg Székesfehérváron. III. Frigyes német-római császár ugyanis „túszként” őrizte a Szent Koronát, és csak 80 ezer aranyforint fejében volt hajlandó visszaadni azt. Ez akkoriban elképesztő összeg volt – mintha ma egy kisebb ország teljes költségvetését fizetnénk ki egyetlen ékszerért.

Hivatalosan 562 éve lépett trónra Mátyás király (Fotó: Andrea Mantegna – Minnetonka Lapkiadó Kft. / Wikipédia)

Fényűző pompa keretében lépett hivatalosan is trónra Fehérváron Mátyás király

A koronázási ceremónia minden volt, csak szerény nem. Székesfehérvár utcáit ellepték a lovagok, a külföldi diplomaták és a nép, amely látni akarta az ifjú királyt. A szemtanúk szerint Mátyás olyan pompával vonult be a bazilikába, ami még a pápa követeit is ámulatba ejtette. Az ünnepség utáni lakomán sem spóroltak semmivel: folyt a bor, hegyekben állt a vad hús, és az ország ünnepelte az embert, aki rendet ígért a káoszban és aztán be is tartotta ígéretét, ezzel pedig kezdetét vette a magyar történelem egyik legfényesebb korszaka.

Az igazságos, vagy a keménykezű?

Bár a népmesék „Igazságos Mátyásként” emlegetik, kortársai tudták: az uralkodó vaskézzel irányított:

felállította a Fekete Sereget ,

, modernizálta az államot, és

a reneszánsz kultúra központjává tette Budát, illetve Visegrádot is.

Felesége, Beatrix érkezésével pedig a legfrissebb itáliai divat és gasztronómia is beköltözött a palotába. Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy Mátyás király legyen az egyik legfélelmetesebb haderővel rendelkező uralkodó a kontinensen, míg udvara az egyik legirigyeltebb helyszín lett Európában.

Mátyás király uralkodásának éveit nem véletlenül tekinti a magyar és az egyetemes történelem egyaránt Magyarország egyik legfényesebb korszakának. Mindez pedig hivatalosan 1464. március 29-én kezdődött, Székesfehérváron.

