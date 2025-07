Till Attila bekattant a Balatonnál – Hat napja fut, mint az őrült!

A népszerű műsorvezető hat napja, napi hat kilométert nyom le, kacsák között, szélben, napsütésben – bárhogyan jöjjön is ki az idő.

„Néha be szoktam így kattanni, és akkor szeretem a futást”

– vallotta be, majd hozzátette, hogy most különösen élvezi, mert jobb energiák, jobb erők érik a szabadban. Tilla korábban futógépen is tolta, de most újra a természetben találta meg a motivációt.

Azt, hogy meddig tart ez a futószéria, ő maga sem tudja biztosan: „Vagy növelem a távot, vagy megy az egész a kukába” – mondta nevetve.

Inspirációja is akad bőven, hiszen unokaöccse, Svájcban hegyeken át és kemény terepen fut, így a családban most tényleg a futás a menő.