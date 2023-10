Kandász Andi: Nagyon megijedtem, azt hittem, megvakulok!

Régen ezt a nagymamák és a dédnagymamák betegségeként ismertük, de megtudtam, hogy a napsugárzás miatt már a fiatalabb korosztályban is előfordul. Imádok a napon lenni, azt szoktam mondani, hogy „szolár fóbiám” van. Nyáron és télen is rengeteget forgatok és két minőségi, drágább napszemüvegem is van, amik valóban védenek a káros napsugaraktól, de azokat a sivatagi körülmények között sajnáltam felvenni…