Csisztu Zsuzsa bevallotta, harcban állnak a gyilkos kórral

Csisztu Zsuzsa nagyon fontos dologra hívta fel a követői figyelmét az Instagram-oldalán. 18 esztendővel ezelőtt, a műsorvezető édesanyja a legádázabb kórral folytatott hosszas küzdelmet, ám a harcban sajnos alulmaradt. Zsuzsa részben emiatt döntött úgy, hogy a közösségi oldalán teszi közzé az ezzel kapcsolatos érzéseit, hogy miért is olyan fontos a prevenció.

Lapunk megkereste Zsuzsát és arra kértük, néhány mondatban mondja el a gondolatait.

Édesanyámat a mellrák- és annak szövődményei miatt veszítettük el és a környezetünkben most is van olyan hölgy, akiért izgulunk. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem csapkod az ember körül

- kezdte a műsorvezető és hozzátette, a történtek fényében még inkább kötelességének érzi, hogy vigyázzon magára nem csak önmaga, hanem a családja miatt is.

Egyszerűen muszáj tudomásul venni, hogy ha mi nem megyünk el orvoshoz, más nem fogja megtenni helyettünk. Ez egy olyan kötelezettség, amire az igény belülről kell, hogy jöjjön. Sajnos sok példa van arra, amikor valaki a klasszikus struccpolitikát követi, mi szerint “ameddig nem tudom, hogy mi van odabenn, addig jó”, holott nem ez jelenti a megoldást

- magyarázta és hozzátette, a rendszeres szűrés nagyon fontos, hiszen a betegség korai felismerése életet menthet.

Ráadásul ebben a tekintetben nagyon gyorsan fejlődik az orvostudomány. Az időfaktornak azért is van nagy jelentősége van, mert olyan elképesztő megoldások is vannak már, amelyek egészen más életkilátásokat adnak, mint 5-10 vagy 15 éve, amikor elvesztettem az édesanyámat.

Ne húzzuk az időt!

Belegondolni is ijesztő, hogy milyen sokan esnek áldozatul ennek a gyilkos kórnak. A statisztikák szerint az elmúlt évben 70.000 volt azon betegek száma, akiknél rosszindulatú elváltozást találtak, átlagosan pedig évente 5-6 ezer új emlődaganattal küzdő pácienst diagnosztizálnak.

A legtöbben azt hiszik, velük nem történhet ilyesmi, mert odafigyelnek arra, hogy egészséges ételeket fogyasszanak és megfelelő mennyiségű mozgás is a mindennapjaik része, ám sajnos ez sem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a szervezetükben rosszindulatú elváltozások alakuljanak ki, mivel nem csak az életkörülmények, hanem a gének is felelősek a kialakulásukért. A prevenció azért fontos, mert ez a csendes gyilkos az esetek többségében csak előrehaladott állapotában produkál tüneteket, amikor talán már csak elenyésző az esély a gyógyulásra…