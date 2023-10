Fresh Andi hasznos tanácsokkal bátorítja a mellrákkal küzdő betegeket

Villányi Andrea, a Fresh együttes énekesnője 2020 januárjában kapta meg élete legsokkolóbb leletét: mellrákot diagnosztizáltak nála. Az orvosi diagnózis letaglózta, úgy érezte, hogy kicsúszik alóla a talaj. Az akkor 48 éves híresség megszokott és nyugodt élete egyik percről a másikra rémálommá változott, elvesztette a biztonságérzetét, a barátai egy részét, a gyönyörű szőke tincseit, az önbecsülését és egy pár pillanatra talán a reményt is, hogy valaha újra boldog lehet. Egyáltalán, hogy élhet. Hiszen ez sem volt biztos.

Fresh Andi legnagyobb támasza a férje volt a nehéz időkben (Fotó: TV2)

Két év küzdelem

Az első diagnózis után rettenetes időszak következett az énekesnő életében. Kemoterápiák sorozata, vizsgálatok, testi és lelki fájdalom volt a napi rutinja, de ő végig igyekezett pozitív maradni. Az élete talán legnehezebb pillanata az lehetett, amikor arra kérte a szerelmét, hogy a férfi vágja le kopaszra a haját... Andi korábban erről azt mesélte, hogy miközben hullott a földre a szőke haja, együtt zokogtak.

Erő

Andit végül, miután elképesztő energiákat mozgatott meg – nem beszélve a gondos orvosi kezelésekről –, két évet követően gyógyultnak nyilvánították. Túl volt rajta, legalábbis fizikailag. A lelkében azonban örök nyomott hagyott ez az időszak, teljesen más ember lett tőle. Ahogy ő fogalmazott: „nagy lecke volt”. A régi barátai közül többen is lemorzsolódtak mellőle, amikor bajban volt, így derült ki számára, ki az igazi barát és ki nem. A szerelmével a kapcsolatuk talán még erősebb lett, mint volt, elválaszthatatlan kötelék fonta az életüket még szorosabban egymáshoz.

Mások segítése

Andi immár három éve fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy más betegeknek segítsen. Erőt öntsön beléjük, vigasztalja és lelkesítse őket, illetve elhitesse velük, hogy igenis sikerülhet! Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja. Az énekesnő ebből az alkalomból minden évben ír egy lelkesítő, támogató posztot azoknak, akik még nincsenek túl a nehezén. Andi 2023-ban ezt írta:

„Október 1, A MELLRÁK ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA! Kérlek, tarts önvizsgálatot, kérlek, menj el szűrővizsgálatra, kérlek, azonnal keress fel egy orvost, ha észlelsz magadon valami oda nem illőt, kérlek, ne húzd az időt és kérlek….., ha valami baj van…., NE ADD FEL!! Soha ne add fel!! Erősebb vagy, mint gondolnád! Bele kell kapaszkodnod a jó hírekbe is! Legyen szó egy jó vérképről, egy MRI-ről, CT-ről, csontizotópról, bármiről! Ha kapsz egy kis jó hírt, azonnal kapaszkodj bele és ne engedd el! Ez mind-mind előbbre visz és erősíteni fog a tudatban, hogy «IGEN, MEG TUDOM CSINÁLNI»! 16 kemód lesz, mint nekem volt? Semmi baj! SZÁMOLJ VISSZA! Hiszen a következő kezelésnél MÁR CSAK 15 lesz hátra! (És nem MÉG) Aztán MÁR CSAK 14, MÁR CSAK 13… és HOPP! Vége is lett! Higgy magadban, az erődben és abban, hogy TE IS TÚLÉLED!”