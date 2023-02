Észre sem vette Kandász Andi, hogy éppen operálják

Szürkehályoggal műtötték Kandász Andit, aki 12 éves kora óta rövidlátóként élte az életét, ám nemrégiben észrevette magán, hogy rohamosan romlik a látása.

– Három éve , amikor az Ázsia Expressz szereplőjeként nyíllal kellett lőni, ami egyébként nekem nagyon jól megy, rendszeresen nem találtam el a táblát. Aztán

szürkületben a vezetésnél is kezdtem azt érezni, hogy olyan, mintha egy fátylat vagy függönyt engedtek volna a szemem elé.

– írta ki oldalán tanulságos történetét Andi, hogy segítsen másoknak is, akik hasonlóképpen jártak. Andi meg volt győződve ugyanis arról, hogy csak az idő múlása miatt érzi a szeme romlását, a szürkületkor is jelentkező tüneteket, melyek már veszélybe is sodorhatták volna őt vezetésnél.

A szemész Nagy Ő

Andi ezért felkereste szemész orvosát, akiben évtizedek óta megbízik.

– Bejelentkeztem dr. Szalczer Lajos főorvoshoz Zalaegerszegre, nekem ő a „Nagy Ő” a szemészetben, benne bízom évtizedek óta, a legjobb szakember és EMBER‼️ Alaposan kivizsgált és megállapította, hogy szürkehályogom van. Teljesen ledöbbentem, mert azt hittem, ahogy sokan, hogy a szürkehályog 70 körül kezdődik. Nos, jelentem: ez tévhit‼️ – folytatta történetét Andi, aki ezután várólistára került. Egy teljes évet kellett várnia, míg a doktor úr meg tudta műteni.

Dr. Szalczer Lajos főorvoshoz fordult segítségért a televíziós híresség Fotó: Kandász Andrea Instagram

Nem vette észre, hogy műtik

– Kicsit izgultam, de Szalczer főorvos úr és stábja olyan fantasztikus, megnyugtató emberi és szakmai miliőt teremt, hogy

észre sem vettem, hogy operálnak

– mesélte a műsorvezető tovább, és elmondta, őt lepte meg a legjobban, hogy az ő korosztályát is érinti már a szürke hályog, ezért is kell vigyázni például a szemünkre, ha napon vagyunk, hiszen az erős napsugárzás is okozhatja a gyors látásromlást. Andi nagyon hálás az egészségügyben dolgozóknak, hiszen újra jól lát, melyre 30 éve nem volt példa.

Vérfagyasztó pillanatok a műtőben Fotó: Kandász Andrea Instagram

Megváltozott a világ számomra! 12 éves korom óta először tökéletesen látok.

Imááádom! Nem lehetek elég hálás

– újságolta a televíziós személyiség, aki mindezt kamerák előtt is rögzítette, és hamarosan közzéteszi oldalain a műtét előtt és a műtét közben készült felvételeket is.