Túl van a műtéten Kandász Andrea: sikerült a beavatkozás!

Kandász Andrea balesete tavaly nyáron alaposan próbára tette a tűrőképességét, hiszen mindkét karja eltört és kiszolgáltatott helyzete miatt teljesen családjára szorult. Azóta a karja szerencsére már rendbe jött, nemrég pedig egy másik, tervezett műtéten is átesett, amelynek gyógyulási folyamatairól most közösségi oldalán számolt be követőinek.

Kandász Andrea előre tervezett visszérműtétje jól sikerült, mostanra minden a legnagyobb rendben (Fotó: Kandász Andrea)

Kandász Andrea: „Nincs semmi fájdalom”

Az ismert televíziós személyiség régóta tervezett egy visszérműtétet a lábán, amelyről a Metropolnak így nyilatkozott:

Édesanyámnak is visszeres a lába, a mi családunk genetikailag hajlamos a visszérbetegségre. Ő egyébként a mai napig minden nap négy órákat sétál, tökéletesen jól van, de nem akarja megműttetni, inkább tornáztatja naponta és elviseli, hogy egész nyáron harisnyában jár. Én viszont szeretem a rövid nadrágokat, nem akarom takargatni a lábamat a nagy melegben. Tizenkét évvel ezelőtt volt már egy visszérműtétem az egyik lábamon, amit nagyon szépen megcsináltak és azóta sincs semmi gond vele, most azonban a másikon jelent meg, ami esztétikailag már nem tetszett, így szerettem volna megcsináltatni

- vallotta Kandi, aki elárulta, hogy a visszér kapcsán az az egyik legfontosabb jó tanács, hogy nem szabad futni vele, ő viszont heti hatszor fut, imádja a sportot és a természetet, ezért nem mondott le róla. A KandászMamik műsorvezetője a műtétjéről természetesen beszámolt követőinek is, mint mondja, ez egy gyors operáció, amelytől egyáltalán nem kell tartani. Kandász Andrea Instagram-oldalán azt írja: a fáslis két hét pillanatok alatt elrepült és most nagyon boldog, mert a beavatkozás tökéletesen sikerült, ráadásul nem volt és most sincs semmilyen fájdalma.