Elárulta fiatalsága titkát a 71 éves Marcellina

Marcellina éveket tagadhatna le a korából, hiszen 71 éves, de senki sem mondaná meg róla. Nem csoda, hogy rengeteg nő kíváncsi arra, hogy mi lehet az énekesnő titka, vajon hogyan tartja ennyire formában magát. Nos, jó hírünk van! Lapunknak ugyanis elárulta, amit mindenki tudni akar. Előre szólunk, nincs szó semmilyen csodaszerről, inkább a kitartás és a gondos odafigyelés a kulcs.

Marcellina elárulta a fiatalsága titkát Fotó: Szabolcs László

Marcellina: Én 18 éves korom óta...

Azonnal átadjuk a szót Marcellinának, hogy lerántsa a leplet a titokról, ám előtte még el kell mondanunk azt is, hogy nem csak a fiatalságát őrzi meg a praktikáival az énekesnő, hanem az egészségét is. Nagyon kevés olyan készítmény van, amit gyógyszerként szed: mint mondja, nincs rá szüksége, és a természetes dolgok híve inkább. De jöjjön most ő!

Ez nem egy titok, ez egy kitartás. Én 18 éves korom óta ugyanazokat a tornagyakorlatokat csinálom, mint amiket az iskolában tanítottak nekünk. Másrészről genetika is… Visszagondolok drága jó édesapámra, aki 91 évesen ment el és senki nem saccolta többnek, mint 70. Valamint, én amióta létezem, soha nem ettem margarint, soha nem ittam kólát és viszonylag kevés gyógyszerrel tartom magam egészségesen. Én mindig is a természetes dolgokat részesítettem előnyben

– kezdte lapunknak, majd a fiatalokhoz is szólt.

„Én azt tudom ajánlani a fiataloknak, hogy kezdjenek odafigyelni magukra. Olvassunk utána, hogy mit eszünk, szabjunk határokat magunknak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenről le kell mondani, de egy kis odafigyeléssel bármit elérhetünk" – tette hozzá Marcellina.