Marcellina elárulta a fittsége titkát: „Van egy etalon nadrágom”

Egész életében őrizte fiatalos formáját Marcellina. A szaxofonos énekesnő állítja, nem hisz az „életmód-változtatásban”, szerinte a kulcs az, hogy az ember megtartsa a kontrollt a teste fölött.

Marcellina a fiatalossága titkáról vallott (Fotó: YouTube)

Marcellina: „Kezdjék el 18 évesen az odafigyelést”

Babits Marcellina az 1970-es években robbant a köztudatba, amikor az 1972-es Ki mit tud?-ban Csepregi Évával és Fábián Évával a Kócbabák formációként léptek fel. Párhuzamosan szólókarrierjét is egyengette, a világ számos pontján nagy sikereket ért el. Népszerűsége azóta sem hagyott alább, a mai napig gyártja az új dalokat, és bőven van fellépése is. De nemcsak az őt övező imádat maradt a régi, hanem az alakja is.

Az M2 Petőfi TV műsorban vendégeskedve elárulta, a sport és egészségtudatosság mindig is fontos része volt az életének. A nézőknek az tanácsolta, legyen egy „etalon nadrágjuk”, s ne engedjék, hogy az szűkössé kezdjen válni… Mint mondja, van egy nadrágja, amit 18 évesen hordott és a mai napig jó rá…

„Igazából nincs titok. A 18-20 évesekhez szólok: kezdjék el 18 évesen az odafigyelést! Úgy étkezéssel, úgy sporttal. Ez most divat, hogy »életmód-változtatás«… Ne kelljen változtatni! Amíg ilyen fiatal vagyok, ilyen szép alakom van, azt megtartani sokkal egyszerűbb, mintha mondjuk valaki meghízik húsz kilót, azt ledolgozni... hát nem irigyelem azokat a nőket!”

Nekem van egy etalon nadrágom, ami 18 évesen is jó volt, és most is jó. Talán akkor ez a titok: legyen egy etalon nadrágod, és ha abba nem férsz bele, akkor gyümölcsnap!

Térdre borult a szerelme

A műsorban az is szóba került, hogy Marcellina szerelmes. Rejtélyes párjáról, Istvánról csak ritkán beszél, most viszont elárulta, a férfi rajongásig szereti őt. Legújabb klipje megjelenését éppen a lovagja születésnapjára időzítette, a férfi pedig örömében térdre borult előtte:

„A Szeretlek című dal anno Németországban jelent meg, ahol a toplisták harmadik helyére is felkerült. Nagyon szerette a magyar közönség is, de sokáig csak német klip volt hozzá. Na már most, van nekem egy szerelmem, akinek ez a kedvenc dala tőlem. Most volt a szülinapja, és az volt a meglepetés, hogy prezentáltam neki a YouTube-on az új magyar klipet. Örömében letérdelt előttem... De lánykérés nem volt, nem, nem. Csak ezzel akarta kifejezni, hogy fantasztikus dolgot műveltem.”