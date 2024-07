Micsoda örömhír: Marcellina elé letérdelt a szerelme

Marcellina túl a hetedik ikszen is remek formában van, magánéletében és karrierjében is nagyon aktív. Sorra jönnek új dalai, melyek között bőven szerepel szerelmes dal is. Ennek kapcsán mesélt most a szaxofonos énekesnő a titokzatos párjáról.

Marcellina remek formában van, sorra érkeznek új dalai és a szerelmi élete is igen aktív (Fotó: YouTube)

Szerelméről mesélt Marcellina

Marcellina 2018-ban vallott először arról, hogy válása után rátalált a szerelem. Titokzatos lovagjáról, Istvánról azóta csak nagyon kevésszer beszélt, ám most az M2 Petőfi TV műsorában, Szeretlek című dala új klipje kapcsán megható pillanatot idézett fel kapcsolatukból.

„Ezt a dalt Delhusa Gjonival írtuk annak idején, és Németországban jelent meg, ahol a toplisták harmadik helyére is felkerült. Nagyon szerette a magyar közönség is, de sokáig csak német klip volt hozzá. Na már most, van nekem egy szerelmem, akinek ez a kedvenc dala tőlem. Most volt a szülinapja, és az volt a meglepetés, hogy prezentáltam neki a Youtube-on az új, magyar klipet” – idézte fel a műsorban Marcellina, majd arra a kérdésre, hogy mit szólt ehhez a párja, ezt felelte:

Örömében letérdelt előttem... De lánykérés nem volt, nem, nem

– nevetett. „Csak ezzel akarta kifejezni, hogy fantasztikus dolgot műveltem.”

A szaxofonos énekesnő nemcsak párjának kedveskedik, hanem másoknak is segít. A Vakok Intézetének ajánlotta fel több hangszerét is, hogy a vállalkozó szellemű lakók kipróbálják a szaxofont, következő koncertjeire pedig két gyengén látó lány is kíséri, akik vokáloznak majd neki.