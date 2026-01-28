Chantel Lopez arra számított, hogy a szokásos eredményt fogja kapni, amikor tavaly májusban részt vett egy rutin méhnyakrák-szűrésen.

Nem volt semmilyen tünete, mégis méhnyakrákot diagnosztizáltak nála Fotó: Aleona / Shutterstock

Méhnyakrák tünetek nélkül - rutin vizsgálat mentette meg a fiatal nő életét

Néhány nappal később azonban arra kérték, hogy ismét látogasson el a rendelőbe, ahol közölték vele, hogy az orvosok aggódnak az általa adott mintán látottak miatt. Számos további vizsgálat után, Chantel megkapta a sokkoló diagnózist: első stádiumú méhnyakrákja van. Ez teljesen váratlanul érte a 34 éves nőt, aki elárulta, hogy diagnózisa előtt semmilyen tünetet nem tapasztalt, és teljesen egészséges volt.

Rutin rákszűrésre mentem. Semmi különöset nem gondoltam, hiszen nem voltak tüneteim, csak úgy voltam vele, hogy ha megkaptam a levelemet, elmegyek elvégeztetni. Az eredmények helyett azonban egy onkológiai vizsgálatra kaptam időpontot. Eleinte nem igazán tudtam, mit jelent ez. Amikor közölték velem, hogy rákos vagyok, kicsit megijedtem, de csak annyit mondtam: »Rendben, és most mi következik?« Hallottam már, hogy ilyen történhet az én koromban, de sosem gondolod, hogy veled fog megtörténni. A családom szerintem sokkal jobban megijedt, mint én

- emlékezett vissza Chantel.

Miután több kezelési lehetőséget is felvázoltak neki az orvosok, Chantel a teljes méheltávolítás mellett döntött, beleértve mindkét petefészek, valamint a méhnyak és a méh eltávolítását is, hogy elkerülje a rák újbóli kialakulását a jövőben. A műtétet tavaly szeptemberben végezték el, majd egy kimerítő, tízhetes felépülési idő következett.

A 34 éves nőnek most hormonpótló terápiát kell szednie egészen 50 éves koráig, hogy kezelni tudja a műtéti menopauza tüneteit, valamint megvédje a szív- és csontegészségét.

A műtét tűnt a legjobb opciónak. Egyszerűen nem akartam kockáztatni, hogy később petefészekrákot kapjak, ha erre van esély.

Chantel most azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, és ösztönözze a fiatalokat, hogy elvégeztessék a szűrésüket - számolt be róla a Mirror.

Mindig azt gondolod, hogy veled nem történhet meg, de mindig van rá esély. Az emberek halogatják a rákszűrést, és én is általában közéjük tartoztam volna. Kényelmetlennek és zavarónak találom őket, de életet menthetnek

- mondta Chantel.