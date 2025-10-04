"Gyakorlatilag havonta csak egy hetem volt, amikor nem éreztem fájdalmat" - szörnyű diagnózis forgatta fel egy anya életét

Egy fiatal édesanya hónapokig azt hitte, hogy csak a szülés utáni hormonzavar gyötri. Aztán egy egyszerű vizsgálat felfedte az igazságot, egy olyan diagnózist, amit senki sem akar hallani ilyen fiatalon.
Egy fiatal édesanya világ egyik percről a másikra a feje tetejére fordult, mikor kiderült, hogy az általa átlagosnak titulált tünet valójában egy szörnyű diagnózist rejt.
Amikor a dél-ausztráliai, kétgyermekes édesanya, Nikki Francis nem a helyi kioszkban készíti a kávét és a sült krumplit, akkor a tengerparton futkározik kisfiaival és két kutyájukkal.
A 25 éves egyedülálló anya a Yorke-félszigetén található Minlatonból származik, és mindig is aktív életet élt, egyensúlyozva a munka, az anyaság és a természet iránti szeretete között. Néhány hónappal ezelőtt azonban Nikki világa összeomlott, amikor az általa szülés utáni menstruációs problémáknak gondolt tünetekről kiderült, hogy 2-es stádiumú méhnyakrákot jeleznek.
Sok nehézséget éltem át a menstruációs ciklusommal, és tudtam, hogy valami nincs rendben. Azt gondoltam: "ez senkinek sem normális, pláne nem egy ilyen fiatal nőnek."
- emlékezett vissza Nikki.
Mielőtt megszülettek a gyermekei, Henry és Ollie, a ciklusai rendszeresek voltak. Azonban a második terhesség után nagyon rendszertelenné, erőssé és fájdalmassá váltak. A fájdalom idővel annyira felerősödött, hogy Nikki gyakran ágyhoz volt kötve napokra.
A menstruációm előtti héten és az azt követő két héten mindig rosszul voltam, így gyakorlatilag havonta csak egy hetem volt, amikor nem éreztem fájdalmat. Annyira elviselhetetlen volt, hogy sikítva görnyedtem össze
Ennek ellenére Nikki tovább dolgozott, és próbálta élni az életét, amennyire csak tudta.
Sosem vettem ki egy napot sem pusztán azért, mert fájt. Szükségem volt a pénzre. Élnem kellett. Csak én vagyok magamra
Csak augusztus végén, miután a rákszűrése nem hozott egyértelmű eredményt, végeztek nála biopsziát, ami feltárta a megdöbbentő igazságot.
A nővér azt mondta, hogy valami nincs rendben. Azt mondta: "nem akarlak megijeszteni, de a méhnyakad nem így kellene, hogy kinézzen."
Néhány nappal később, egy telefonhívásban elhangzottak azok a szavak, amelyek megváltoztatták az életét, kiderült, hogy második stádiumú méhnyakrákja van.
Összetörtem. Nem is értettem, mi történik. Lebénultam. Nem tudtam elhinni. Csak annyit kérdeztem: "Mit jelent ez? Hiszen 25 éves vagyok."
Szerencsére a rák nem terjedt túl a méhnyakon, és az orvosok bizakodóak, hogy műtéttel el tudják távolítani. Nikki november 14-én a Royal Adelaide Kórházban fog átesni egy 5-6 órás műtéten, amelynek során a méhnyaka egy részét eltávolítják. Ezt követően hat kemoterápiás és sugárkezelési ciklus vár rá, hogy az összes rákos sejtet elpusztítsák.
Bár a sebészek minden megtesznek, hogy a műtét során megőrizzék Nikki termékenységét, az azt követő kezelések mellékhatásai már most megijesztik.
Fiatal nőként rettegek attól, hogy kihullik a hajam. Azonban bármilyen hiúnak is hangzik, inkább elveszítem a hajam, mint hogy méheltávolítást végezzenek rajtam, és ezzel mindent elveszítsek, azt a lehetőséget is, hogy egyszer még gyerekeim legyenek
A kezelés ideje alatt azonban a legnagyobb kihívás az lesz, hogy gondoskodjon két kisfiáról.
Rengeteg barátom ajánlotta fel, hogy segítenek, és egy-két hétig nálam maradnak a műtét után, hogy segítsenek a fiúkkal, ez nagyon jól esett
A főnöke és közeli barátja, Alex, szintén hatalmas támasz volt, és megfogadta, hogy végig mellette áll a nehéz hónapokban.
Nikki bevallotta, hogy a bizonytalanság ijesztő, és fél attól, hogy teste hogyan reagál majd a kemoterápiára. Mégis elszánt, hogy ha bírja, folytassa a munkát, nemcsak anyagi okokból, hanem a lelki egészsége érdekében is.
Imádok emberek között lenni, és tényleg szeretek dolgozni. Ott mindannyian olyanok vagyunk, mint egy szoros kis család
Mindenekelőtt azonban most történetével más fiatal nők figyelmét próbálja felhívni a betegségre, ami nála egy elterjedt tünet mögé rejtőzött - írta a Daily Mail.
