"Gyakorlatilag havonta csak egy hetem volt, amikor nem éreztem fájdalmat" - szörnyű diagnózis forgatta fel egy anya életét

Egy fiatal édesanya világ egyik percről a másikra a feje tetejére fordult, mikor kiderült, hogy az általa átlagosnak titulált tünet valójában egy szörnyű diagnózist rejt.

A fiatal édesanya életét teljesen felforgatta a diagnózis. Fotó: GoFundMe

Szülés utáni problémáknak hitte tüneteit, majd jött a lesújtó diagnózis

Amikor a dél-ausztráliai, kétgyermekes édesanya, Nikki Francis nem a helyi kioszkban készíti a kávét és a sült krumplit, akkor a tengerparton futkározik kisfiaival és két kutyájukkal.

A 25 éves egyedülálló anya a Yorke-félszigetén található Minlatonból származik, és mindig is aktív életet élt, egyensúlyozva a munka, az anyaság és a természet iránti szeretete között. Néhány hónappal ezelőtt azonban Nikki világa összeomlott, amikor az általa szülés utáni menstruációs problémáknak gondolt tünetekről kiderült, hogy 2-es stádiumú méhnyakrákot jeleznek.

Sok nehézséget éltem át a menstruációs ciklusommal, és tudtam, hogy valami nincs rendben. Azt gondoltam: "ez senkinek sem normális, pláne nem egy ilyen fiatal nőnek."

- emlékezett vissza Nikki.

Mielőtt megszülettek a gyermekei, Henry és Ollie, a ciklusai rendszeresek voltak. Azonban a második terhesség után nagyon rendszertelenné, erőssé és fájdalmassá váltak. A fájdalom idővel annyira felerősödött, hogy Nikki gyakran ágyhoz volt kötve napokra.

A menstruációm előtti héten és az azt követő két héten mindig rosszul voltam, így gyakorlatilag havonta csak egy hetem volt, amikor nem éreztem fájdalmat. Annyira elviselhetetlen volt, hogy sikítva görnyedtem össze

Ennek ellenére Nikki tovább dolgozott, és próbálta élni az életét, amennyire csak tudta.

Sosem vettem ki egy napot sem pusztán azért, mert fájt. Szükségem volt a pénzre. Élnem kellett. Csak én vagyok magamra

Csak augusztus végén, miután a rákszűrése nem hozott egyértelmű eredményt, végeztek nála biopsziát, ami feltárta a megdöbbentő igazságot.

A nővér azt mondta, hogy valami nincs rendben. Azt mondta: "nem akarlak megijeszteni, de a méhnyakad nem így kellene, hogy kinézzen."

Néhány nappal később, egy telefonhívásban elhangzottak azok a szavak, amelyek megváltoztatták az életét, kiderült, hogy második stádiumú méhnyakrákja van.

Összetörtem. Nem is értettem, mi történik. Lebénultam. Nem tudtam elhinni. Csak annyit kérdeztem: "Mit jelent ez? Hiszen 25 éves vagyok."

Szerencsére a rák nem terjedt túl a méhnyakon, és az orvosok bizakodóak, hogy műtéttel el tudják távolítani. Nikki november 14-én a Royal Adelaide Kórházban fog átesni egy 5-6 órás műtéten, amelynek során a méhnyaka egy részét eltávolítják. Ezt követően hat kemoterápiás és sugárkezelési ciklus vár rá, hogy az összes rákos sejtet elpusztítsák.