"Azóta is szédülök": Rendkívül erős földrengés rázta meg Mosonmagyaróvárt!

Február 21-én szombaton, nagyjából 13:44 perckor földrengés csapott le Mosonmagyaróvárra. A Mosonmagyaróváron hallottam elnevezésű Facebook csoportban azóta sem térnek magukhoz a helyiek.

Földrengés volt Mosonmagyaróváron? Fotó: Facebook/Mosonmagyaróváron hallottam

Azóta már a LastQuake weboldalán is megjelenítették, hogy észleltek egy 4,6-os erősségű földrengést Szlovákia környékén, amely ezek szerint Mosonmagyaróvár és környékére is hatással volt.

A GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda pedig azóta már bejegyzést is tett közzé, amelyben részletezte a földrengés jellemzőit.

2026.02.21-én 13:44:04-kor erős földrengés történt a Szigetközben a magyar-szlovák határnál Mosonmagyaróvártól északra. A rengés fészke kb. 11 km mélyen volt. A rengés mérete a Richter-féle skálán 4,3 volt. Ilyen méretű földrengés átlagosan kb. évente egyszer következik be Magyarország térségében. A földmozgást a lakosság is nagy területen érzékelte. Nem zárhatók ki épületsérülések.

- számoltak be.

Sokan megijedtek a földrengéstől, amelyeket a kommentekben is kifejeztek:

"Rendesen mintha csúszott volna a ház"

"Azóta is szédülök."

"Félelmetes volt"

"Alattam ment a kanapé. Kimlén is nagyon ijesztő volt.."

"Azta k...rva. Ez nagyon ijesztő volt, életembe nem éreztem ilyet."

- írták a helyi lakosok.