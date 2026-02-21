"Azóta is szédülök": Rendkívül erős földrengés rázta meg Mosonmagyaróvárt!
A helyiek nagyon megijedtek.
Február 21-én szombaton, nagyjából 13:44 perckor földrengés csapott le Mosonmagyaróvárra. A Mosonmagyaróváron hallottam elnevezésű Facebook csoportban azóta sem térnek magukhoz a helyiek.
Azóta már a LastQuake weboldalán is megjelenítették, hogy észleltek egy 4,6-os erősségű földrengést Szlovákia környékén, amely ezek szerint Mosonmagyaróvár és környékére is hatással volt.
A GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda pedig azóta már bejegyzést is tett közzé, amelyben részletezte a földrengés jellemzőit.
2026.02.21-én 13:44:04-kor erős földrengés történt a Szigetközben a magyar-szlovák határnál Mosonmagyaróvártól északra. A rengés fészke kb. 11 km mélyen volt. A rengés mérete a Richter-féle skálán 4,3 volt. Ilyen méretű földrengés átlagosan kb. évente egyszer következik be Magyarország térségében. A földmozgást a lakosság is nagy területen érzékelte. Nem zárhatók ki épületsérülések.
- számoltak be.
Sokan megijedtek a földrengéstől, amelyeket a kommentekben is kifejeztek:
"Rendesen mintha csúszott volna a ház"
"Azóta is szédülök."
"Félelmetes volt"
"Alattam ment a kanapé. Kimlén is nagyon ijesztő volt.."
"Azta k...rva. Ez nagyon ijesztő volt, életembe nem éreztem ilyet."
- írták a helyi lakosok.
