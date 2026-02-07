RETRO RÁDIÓ

Ez a 3 csillagjegy jó karmát vonz be 2026-ban - Te vajon közéjük tartozol?

Úgy érzed, mintha a sors megfordult volna ellened, és az erőfeszítéseid nem hozták meg a megérdemelt eredményt? Akkor jó hírünk van: 2026 a megújulás és az átalakulás éve több csillagjegy számára is, és végre elhozza a megérdemelt jutalmakat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 18:00
csillagjegy Bika csillagjegy Nyilas csillagjegy karma

Idén a Jupiter belép a Rák jegyébe, és jelentős változásokat indít el. A Rákot a gondoskodás, az érzelmi biztonság és a béke jelképeként tartják számon, ami bőséges jó karmát hoz azoknak a csillagjegyeknek, akik tiszta szívvel és jó szándékkal cselekszenek. 

Idén a Jupiter belép a Rák csillagjegyébe.
Idén a Jupiter belép a Rák csillagjegyébe. Fotó:  Pixabay

A karma most három csillagjegy számára lesz kedvező

Bika

Az ebben a jegyben születettek karmikus jutalmakra számíthatnak a Vénusz hatásán keresztül, amely a harmónia és az igazságosság bolygója, ezért ez az átalakulás stabil pénzügyi helyzetet és jólétet hoz. A kemény munka végre meghozza a gyümölcsét, és a nagylelkűség, valamint a kitartás családi támogatásban és váratlan lehetőségekben tér vissza, előrevetítve az érzelmi és anyagi biztonságot.

Rák

A Rák jegy szülöttei 2026-ban jutalmat kapnak, amikor a Jupiter belép a jegyükbe júniusban. Ez felerősíti a személyes fejlődést, az érzelmi gyógyulást és a családi kapcsolatok megerősödését. Ezek az emberek jó karmát kapnak a korábbi önzetlen tetteikért, a törődésért és az ápolt kapcsolatokért.

Nyilas

A Nyilas jegy szülöttei szintén karmikus felemelkedést élhetnek meg. A Jupiter áldása új lehetőségeket nyit meg az oktatásban, a karrierben és a lélek fejlődésében. 2026 elismerést hoz a korábbi erőfeszítésekért, valamint új távlatokat és szélesebb perspektívát ad.

(via)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu