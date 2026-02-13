RETRO RÁDIÓ

Apró pizsamában ünnepli a Valentin-napot Megyeri Csilla

A kismama büszkén mutatja meg pocakját a szívecskés ruhájában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 12:30
Megyeri Csilla kismama romantika

Megyeri Csilla a terhessége kezdete óta szívesen mutatja meg, mennyire büszke a növekvő pocakjára. A műsorvezető a Valentin-nap közeledtével romantikus hangulatba került, így a szívecskés motívumok sem hiányozhattak.

Romantikus hangulatba került Megyeri Csilla
Hamarosan megszületik Megyeri Csilla gyermeke – Fotó: Szabolcs László

Romantikus hangulatba került Megyeri Csilla

Csilla kis pizsamában, a kanapén ülve pózolt, fehér-piros szívekkel díszített ruhájához pedig papucs és párna is tartozott, mellettük pedig több hatalmas szív alakú lufi lebegett. A kismama szívecskékkel várja gyermekét, és párjával még ilyenkor sem feledkeznek meg a romantikáról

Még kiskutyájuk is részese lett az ünneplésnek: egy lufit kötöttek rá, hogy ő is csatlakozhasson a mókához. Csilla az Instagram-oldalán magabiztosan mutatta meg gyönyörű alakját, a követők pedig odavannak a kismama romantikus fotóiért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu