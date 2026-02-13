Apró pizsamában ünnepli a Valentin-napot Megyeri Csilla

Megyeri Csilla a terhessége kezdete óta szívesen mutatja meg, mennyire büszke a növekvő pocakjára. A műsorvezető a Valentin-nap közeledtével romantikus hangulatba került, így a szívecskés motívumok sem hiányozhattak.

Hamarosan megszületik Megyeri Csilla gyermeke – Fotó: Szabolcs László

Romantikus hangulatba került Megyeri Csilla

Csilla kis pizsamában, a kanapén ülve pózolt, fehér-piros szívekkel díszített ruhájához pedig papucs és párna is tartozott, mellettük pedig több hatalmas szív alakú lufi lebegett. A kismama szívecskékkel várja gyermekét, és párjával még ilyenkor sem feledkeznek meg a romantikáról.

Még kiskutyájuk is részese lett az ünneplésnek: egy lufit kötöttek rá, hogy ő is csatlakozhasson a mókához. Csilla az Instagram-oldalán magabiztosan mutatta meg gyönyörű alakját, a követők pedig odavannak a kismama romantikus fotóiért.