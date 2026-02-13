Apró pizsamában ünnepli a Valentin-napot Megyeri Csilla
A kismama büszkén mutatja meg pocakját a szívecskés ruhájában.
Megyeri Csilla a terhessége kezdete óta szívesen mutatja meg, mennyire büszke a növekvő pocakjára. A műsorvezető a Valentin-nap közeledtével romantikus hangulatba került, így a szívecskés motívumok sem hiányozhattak.
Romantikus hangulatba került Megyeri Csilla
Csilla kis pizsamában, a kanapén ülve pózolt, fehér-piros szívekkel díszített ruhájához pedig papucs és párna is tartozott, mellettük pedig több hatalmas szív alakú lufi lebegett. A kismama szívecskékkel várja gyermekét, és párjával még ilyenkor sem feledkeznek meg a romantikáról.
Még kiskutyájuk is részese lett az ünneplésnek: egy lufit kötöttek rá, hogy ő is csatlakozhasson a mókához. Csilla az Instagram-oldalán magabiztosan mutatta meg gyönyörű alakját, a követők pedig odavannak a kismama romantikus fotóiért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre