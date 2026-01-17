RETRO RÁDIÓ

"Készítsd a vacsorám, asszony!" - Nem hagyta szó nélkül párja megjegyzését Megyeri Csilla

Már a harmadik trimeszterben jár a várandós műsorvezető. Megyeri Csilla a minap egy humoros videóval jelentkezett, a kommentszekcióban csakhamar megjelent a gyermeke édesapja is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 17:00
műsorvezető Megyeri Csilla terhesség babavárás

Boldogan várja első gyermeke, egy kislány születését Megyeri Csilla. A műsorvezető valósággal ragyog a várandóssága alatt, mialatt a párja, Nicola Sarciá – akinek már van egy kisfia –, és a családja is teljes mellszélességgel támogatja őt, így kétségtelen, hogy a kicsi érkezését óriási szeretet és izgatott várakozás övezi. 

AC4I7533
Izgatottan várja gyermeke születését Megyeri Csilla / Fotó: Szabolcs László

Humoros videóval osztott meg a babavárásról Megyeri Csilla

Megyeri Csilla, bár kétségtelenül határtalan a boldogság a terhessége körül, nemrég egy olyan felvétellel jelentkezett, amelyen a néhány hónappal ezelőtti állapotokra emlékezett vissza, amikor még sokkal aktívabb volt, mint jelenleg, a harmadik trimeszterben. A műsorvezető az Instagramon közzétett klipje első felében azt mutatta meg, amint egy terhes fotózáson ragyogott, majd közvetlen ezután azt, ahogy mostanság – érthető módon –, ahhoz van csak energiája, hogy egy fotelben pihengessen: mindezt persze humoros köntösben.

November végén… és napjainkban

- fűzte hozzá a videót tartalmazó posztjában a műsorvezető, a kommentszekcióban pedig csakhamar felbukkant a gyermeke édesapja is.

Készítsd a vacsorám, asszony!

- írta Nicola - természetesen, csak tréfából, a replika viszont így sem maradhatott el.

Már egy órája készül a mennyei bundáskenyér, apus!

- jelentette be a műsorvezető, mialatt a követők remekül szórakoztak a humoros felvételen.

Megyeri Csilla egyébként szívesen avatja be a rajongóit a várandóssága részleteibe, így a felmerülő kérdésekre is igyekszik válaszolni. Nemrég például egy videóban azt árulta el, hol tervezi világra hozni a gyermeküket.

Nem magánkórházban fogom világra hozni a kislányunkat, hanem államiban, viszont azok közül a kórházak közül választottam, amiről mutattam már videót és ahol a legszimpatikusabb volt a közeg, a szakemberek, akikkel tudtam beszélni 

- mondta el ekkor a csinos műsorvezető. 



 

 

