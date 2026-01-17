"Készítsd a vacsorám, asszony!" - Nem hagyta szó nélkül párja megjegyzését Megyeri Csilla
Már a harmadik trimeszterben jár a várandós műsorvezető. Megyeri Csilla a minap egy humoros videóval jelentkezett, a kommentszekcióban csakhamar megjelent a gyermeke édesapja is.
Boldogan várja első gyermeke, egy kislány születését Megyeri Csilla. A műsorvezető valósággal ragyog a várandóssága alatt, mialatt a párja, Nicola Sarciá – akinek már van egy kisfia –, és a családja is teljes mellszélességgel támogatja őt, így kétségtelen, hogy a kicsi érkezését óriási szeretet és izgatott várakozás övezi.
Humoros videóval osztott meg a babavárásról Megyeri Csilla
Megyeri Csilla, bár kétségtelenül határtalan a boldogság a terhessége körül, nemrég egy olyan felvétellel jelentkezett, amelyen a néhány hónappal ezelőtti állapotokra emlékezett vissza, amikor még sokkal aktívabb volt, mint jelenleg, a harmadik trimeszterben. A műsorvezető az Instagramon közzétett klipje első felében azt mutatta meg, amint egy terhes fotózáson ragyogott, majd közvetlen ezután azt, ahogy mostanság – érthető módon –, ahhoz van csak energiája, hogy egy fotelben pihengessen: mindezt persze humoros köntösben.
November végén… és napjainkban
- fűzte hozzá a videót tartalmazó posztjában a műsorvezető, a kommentszekcióban pedig csakhamar felbukkant a gyermeke édesapja is.
Készítsd a vacsorám, asszony!
- írta Nicola - természetesen, csak tréfából, a replika viszont így sem maradhatott el.
Már egy órája készül a mennyei bundáskenyér, apus!
- jelentette be a műsorvezető, mialatt a követők remekül szórakoztak a humoros felvételen.
Megyeri Csilla egyébként szívesen avatja be a rajongóit a várandóssága részleteibe, így a felmerülő kérdésekre is igyekszik válaszolni. Nemrég például egy videóban azt árulta el, hol tervezi világra hozni a gyermeküket.
Nem magánkórházban fogom világra hozni a kislányunkat, hanem államiban, viszont azok közül a kórházak közül választottam, amiről mutattam már videót és ahol a legszimpatikusabb volt a közeg, a szakemberek, akikkel tudtam beszélni
- mondta el ekkor a csinos műsorvezető.
