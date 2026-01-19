RETRO RÁDIÓ

„Mindenki mulandó” – Szomorú felismerésre jutott Vastag Csaba

A koncertek és dalok mögött ott van az igazi háttér. Vastag Csaba szerint a „majd egyszer” a legnagyobb hiba.

Megosztás
Szerző: K. G.
Létrehozva: 2026.01.19. 07:00
vastag csaba minőségi idő család figyelem

Vastag Csaba ritkán beszél arról, mi zajlik a kamerákon és koncerteken túl. Most azonban bepillantást enged a hétköznapjaiba, ahol a szeretet, a gondoskodás és a szüleire való figyelés kerülnek a prioritás első helyére. A színpadon férfias, magabiztos, olykor kifejezetten macsó fellépés mögött érzékeny figyelem húzódik meg. 

Vastag Csaba minden nap beszél szüleivel teleofonon.
Vastag Csaba számára nem is kérdés, hogy napi szinten beszéljen szüleivel (Fotó: Mediaworks archív)

Vastag Csaba megtanult priorizálni az életében

Vastag Csaba a Metropolnak mesélte el, hogy az elmúlt időszakban tudatosan átrendezte a prioritásait, és ma már sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a személyes családi kapcsolatok ápolására, különösen a szüleivel töltött minőségi időre

Sokszor azt gondoljuk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a család mindig ott lesz, alapvetőek. És sajnos ez nincs így, legalábbis minden és mindenki mulandó

 – fogalmazott Csaba. Elárulta, hogy szülei körülbelül 100 kilométerre élnek tőle, ezért tudatosan szervezi a találkozásokat, de a napi telefonhívások sosem maradnak el. 

Napi szinten beszélünk telefonon, ezt nagyon fontosnak tartom… De meg kell tanulni ezt is tudatosan kezelni. Ha körbenézünk látható, hogy a személyes kapcsolatok rovására is mehet a telefonon való kapcsolattartás, hiszen úgy vagyunk vele, hogy már úgyis beszéltünk. De nálunk ez nincs így, szem előtt tartjuk a személyes kapcsolódás fontosságát

 – tette hozzá. Az énekes szerint náluk a szeretet kimutatása egészen hétköznapi dolgokon keresztül történik. 

Nekünk a főzés és a különböző javak megosztása a szeretetnyelvünk” – mondta, majd nosztalgiával mesélt a befőttek és házi finomságok történetéről. 

Gyakran meglepjük egymást házi lekvárral, lecsóval, befőttel. Én így nevelkedtem, a szüleim mindig adtak valamit, egész életemen keresztül, még ha apróságnak tűnő dolog is volt az” – emlékezett vissza, kiemelve, hogy szerény, de szeretettel teli közegben nevelkedtek hárman testvérek. Ezek az ajándékok Csaba számára felbecsülhetetlen értéket képviselnek a mai napig. 

293A0749
Feleségével rendszerint látogatják Csaba szüleit (Fotó: Mediaworks archívum )

Visszafogott, de tartalmas kapcsolódás

Csaba számára ma már természetes, hogy mindazt a gondoskodást és figyelmet, amit kapott, visszaadja. 

Nem csak szép dolognak, de kötelezőnek is érzem, hogy visszaadjak abból, amit tőlük kaptam

– hangsúlyozta. Bár ritkán jön össze az egész család, ő nem hisz a halogatásban: „A ‘majd egyszer’ az halogatás, tenni kell, lépni kell, addig, amíg lehet. Valóban ott lenni, minőségi időt együtt tölteni”. Vastag Csaba feleségével akkor látogatja meg a szülőket, amikor csak tudja, mindenféle túlgondolás nélkül. A közös idő náluk nem utazásról vagy nagy programokról szól: szülei otthon érzik jól magukat, édesapja ma is a kertben és hobbitelken dolgozik, saját terményeket nevelnek a különleges kis birtokon. Bár egykor az önellátó gazdálkodás gondolata is megfogalmazódott az énekesben, ma úgy látja, döntenie kell az embernek a gazdálkodás, önellátás, vagy a karrierépítés mellett. A tavalyi év rendkívül sűrű volt az énekes és kedvese életében, a koncertek és fellépések mellett Vastag Csaba Sztárban Sztár szereplése is óriási kihívásként jelent meg az életében. Így 2026-ban a a kreatív munkára és természetesen a családra, szüleire és feleségére helyezi a fókuszt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu