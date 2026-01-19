„Mindenki mulandó” – Szomorú felismerésre jutott Vastag Csaba

Vastag Csaba ritkán beszél arról, mi zajlik a kamerákon és koncerteken túl. Most azonban bepillantást enged a hétköznapjaiba, ahol a szeretet, a gondoskodás és a szüleire való figyelés kerülnek a prioritás első helyére. A színpadon férfias, magabiztos, olykor kifejezetten macsó fellépés mögött érzékeny figyelem húzódik meg.

Vastag Csaba számára nem is kérdés, hogy napi szinten beszéljen szüleivel (Fotó: Mediaworks archív)

Vastag Csaba megtanult priorizálni az életében

Vastag Csaba a Metropolnak mesélte el, hogy az elmúlt időszakban tudatosan átrendezte a prioritásait, és ma már sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a személyes családi kapcsolatok ápolására, különösen a szüleivel töltött minőségi időre.

Sokszor azt gondoljuk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a család mindig ott lesz, alapvetőek. És sajnos ez nincs így, legalábbis minden és mindenki mulandó

– fogalmazott Csaba. Elárulta, hogy szülei körülbelül 100 kilométerre élnek tőle, ezért tudatosan szervezi a találkozásokat, de a napi telefonhívások sosem maradnak el.

Napi szinten beszélünk telefonon, ezt nagyon fontosnak tartom… De meg kell tanulni ezt is tudatosan kezelni. Ha körbenézünk látható, hogy a személyes kapcsolatok rovására is mehet a telefonon való kapcsolattartás, hiszen úgy vagyunk vele, hogy már úgyis beszéltünk. De nálunk ez nincs így, szem előtt tartjuk a személyes kapcsolódás fontosságát

– tette hozzá. Az énekes szerint náluk a szeretet kimutatása egészen hétköznapi dolgokon keresztül történik.

„Nekünk a főzés és a különböző javak megosztása a szeretetnyelvünk” – mondta, majd nosztalgiával mesélt a befőttek és házi finomságok történetéről.

„Gyakran meglepjük egymást házi lekvárral, lecsóval, befőttel. Én így nevelkedtem, a szüleim mindig adtak valamit, egész életemen keresztül, még ha apróságnak tűnő dolog is volt az” – emlékezett vissza, kiemelve, hogy szerény, de szeretettel teli közegben nevelkedtek hárman testvérek. Ezek az ajándékok Csaba számára felbecsülhetetlen értéket képviselnek a mai napig.

Feleségével rendszerint látogatják Csaba szüleit (Fotó: Mediaworks archívum )

Visszafogott, de tartalmas kapcsolódás

Csaba számára ma már természetes, hogy mindazt a gondoskodást és figyelmet, amit kapott, visszaadja.

Nem csak szép dolognak, de kötelezőnek is érzem, hogy visszaadjak abból, amit tőlük kaptam

– hangsúlyozta. Bár ritkán jön össze az egész család, ő nem hisz a halogatásban: „A ‘majd egyszer’ az halogatás, tenni kell, lépni kell, addig, amíg lehet. Valóban ott lenni, minőségi időt együtt tölteni”. Vastag Csaba feleségével akkor látogatja meg a szülőket, amikor csak tudja, mindenféle túlgondolás nélkül. A közös idő náluk nem utazásról vagy nagy programokról szól: szülei otthon érzik jól magukat, édesapja ma is a kertben és hobbitelken dolgozik, saját terményeket nevelnek a különleges kis birtokon. Bár egykor az önellátó gazdálkodás gondolata is megfogalmazódott az énekesben, ma úgy látja, döntenie kell az embernek a gazdálkodás, önellátás, vagy a karrierépítés mellett. A tavalyi év rendkívül sűrű volt az énekes és kedvese életében, a koncertek és fellépések mellett Vastag Csaba Sztárban Sztár szereplése is óriási kihívásként jelent meg az életében. Így 2026-ban a a kreatív munkára és természetesen a családra, szüleire és feleségére helyezi a fókuszt.