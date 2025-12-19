Most jött: tömegkarambol történt az M7-esen, hatalmas a torlódás
Óriási a káosz a főváros felé vezető oldalon.
Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát péntek este Szabadbattyán térségében - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.
Azt írták, hét gépjármű ütközött össze az autópálya 71-es kilométerénél, köztük van egy kisbusz is.
A helyszínre a polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, az útszakaszt a helyszínelés idejére lezárták.
Az Útinform a honlapján arra figyelmeztetett, hogy a környéken 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Kerülni a 80-as kilométernél levő Polgárdi csomópontnál, a 7-es főútra kihajtva lehet.
