Most jött: tömegkarambol történt az M7-esen, hatalmas a torlódás

Óriási a káosz a főváros felé vezető oldalon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 22:03
baleset M7-es autópálya tömegkarambol

Baleset miatt lezárták az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát péntek este Szabadbattyán térségében - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, hét gépjármű ütközött össze az autópálya 71-es kilométerénél, köztük van egy kisbusz is.

A helyszínre a polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, az útszakaszt a helyszínelés idejére lezárták.

Az Útinform a honlapján arra figyelmeztetett, hogy a környéken 2-3 kilométeres torlódásra kell számítani. Kerülni a 80-as kilométernél levő Polgárdi csomópontnál, a 7-es főútra kihajtva lehet.

 

