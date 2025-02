„Imádom őt!” – megszólalt a Házasság első látásra sztárja Opitz Barbiról

Opitz Barbi tényleg összejött a Házasság első látásra sztárjával? Ez a kérdés foglalkoztatja az internet népét azóta, hogy az énekesnőt és a gyémántkereskedőt lekapták egy romantikus vacsora közben. A Borson megjelent fotók tanúsága szerint Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs nagyon jól érezte magát egymás társaságában, ráadásul nagy feltűnést is keltettek a belvárosi étteremben, szinte mindenki rájuk figyelt. A lapnak egy szemtanú meg is erősítette, hogy a két celeb órákat töltött együtt, és még a helyszínről is kettesben távoztak. Házasság első látásra Szabi akkor úgy nyilatkozott, hogy valóban Barbival töltötte az estét, de erről többet nem kíván megosztani a nyilvánossággal. Később aztán az énekesnő is szót kért a témában, ő viszont már közlékenyebb volt. Elmondta, hogy csak egy biznisz miatt találkoztak, és csupán csak barátok az OnlyFansen is tevékenykedő üzletemberrel. Igen ám, csak azóta többször is látni vélték őket együtt: hol edzeni voltak, hol pedig egy luxusétteremben vacsorázgattak. Ráadásul Szabolcs nemrég megosztott egy közös fotót is Barbarával, ami szintén erős alapot adott a találgatásoknak.

Opitz Barbi párja lenne Szolnoki Szabolcs? Fotó: Metropol/TV2

Opitz Barbi sok időt tölt Szolnoki Szabolccsal

Lapunkhoz egyik olvasónk juttatott el egy levelet, melyben leírta, hogy nem is olyan régen egy edzőteremben futott össze a párossal. Állítása szerint Szabolcs régóta oda jár edzeni, ám eddig nem hölgy társaságában tette mindezt. Most viszont már Barbi is vele tart, és ha olvasónknak tényleg olyan sasszeme van, mint mondja, akkor azt is lehet látni rajtuk, hogy nem csak barátok...

„Az I. kerületbe járok edzeni, egy nívósabb terembe, úgyhogy hozzászoktam a celebek társaságához. Ebből a Házasság első látásra műsorából Szabival többször összefutottam már itt, kedves, mindig köszön, de legutóbb már társaságban edzett. Természetesen egy hölggyel. A hajáról azonnal felismertem, hogy kiről van szó: Opitz Barbi volt. Nem keltettek amúgy nagy feltűnést, elvoltak kettesben, de azért az apró érintésekből nekem az jött le, hogy nem csak barátok” – írta olvasónk, de az interneten is lehet találkozni olyan kommentekkel, melyekben azt írják, összefutottak a párossal. Egy baráti lánytársaság például koktélozás közben pillantotta meg Barbiékat.

Kb. két hete a Múzsában koktéloztunk a csajokkal, mikor megjelent Opitz Barbi meg ez a Házasság első látásra fickó. A csávó végig Barbi derekát fogta, meg nagyon egymásba voltak bújva. Nekem ne mondja senki, hogy nincsenek együtt...

– írta valaki a Redditen, mire érkezett az alábbi komment is, miszerint az énekesnőt tejben-vajban füröszti Szabolcs.