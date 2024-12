„Most a legszebb” – Opitz Barbi visszatért és dögösebb mint valaha

A jellegzetes hajkoronával rendelkező énekesnő az utóbbi időben alig posztolt a közösségi oldalán, ami tőle igen szokatlan volt, hiszen korábban elég sűrűn osztott meg magáról tartalmakat.

Opitz Barbi végre friss fotóval jelentkezett Fotó: Bánkúti Sándor

Most azonban úgy látszik, hogy Opitz Barbi ismét visszatért az Instagramra, amit rögtön egy elképesztően szexi fotóval tudatott a követőivel. Ebből pedig az is kiderült, hogy a szőke szépség már nagyon készül az ünnepekre, hiszen már a teljes karácsonyi díszletet felvonultatta, amellett pedig az eszméletlenül szűk és kivágott zöld ruhája is ünnepi viselet.

Rajongói pedig meg is örültek neki, hogy friss fotót láthatnak a kedvencükről, rögtön el is árasztották kommentekkel.

„Igen csaje, most a legszebb”

„Gyönyörű vagy Barbikám”

„Gyönyörű vagy nagyon”

– írták mások mellett.