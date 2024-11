Így lesz trendi a lakásod az adventi időszakban

December 1-jén végre megkezdődik a sokak által várt adventi időszak. Vasárnap minden család asztalán felgyullad a gondosan kiválasztott adventi koszorú első gyertyája, mely a hitet szimbolizálja. A gyerekek ezen a napon megkezdik a visszaszámlálást, ugyanis karácsonyig mindennap kinyitnak egy ablakot az adventi kalendáriumukból, melyben szüleik csokit, cukorkát vagy apró ajándékokat csomagoltak. Persze ahhoz, hogy minden ilyen meghitt rendben menjen, mindennel el kell készülni. Rajta! Öltöztesd hát fel a szíved és a házad is ünnepi díszbe. Ehhez mutatunk most néhány divatos stílust, melyek közül kedvedre válogathatsz!

Válaszd ki a saját karácsonyi stílusod Fotó: Pexels.com/Képünk illusztráció

1. Irány a természet

Továbbra is trendik a természetes dekorációk, melyek amellett, hogy természetközelivé varázsolják a családok otthonait, még környezetbarátak is. Termésekkel, kövekkel, fadarabokkal és fenyőágakkal igazán lenyűgöző dekorációk készíthetőek egy kis kreativitással, melyeket visszafogott, természetes színű textilből készült szalagokkal dobhatsz fel. Ha az idei adventi időszakra emellett a dekorációs stílus mellett döntesz, a te színed a zöld, a barna, a bézs, de a fehérrel és a krémszínekkel is kedvedre játszhatsz.

2. Minimalizmus

A letisztult vonalak és a minimalista dekoráció is egyre népszerűbb karácsonykor. Ehhez a stílushoz leginkább a geometriai formák, vagy az egyszerű kerámia figurák illenek leginkább, melyeket visszafogott fényekkel és gyertyákkal egészíthetsz ki. Vigyázat, ha ezt a stílus választod, elfelejtheted a csiricsáré girlandokat és a harsány színeket. Ebbe a stílusba kizárólag a fehér, a szürke és a pasztellszínek férnek bele.

Azért a régi díszeket se dobd ki azonnal Fotó: Pexels/Illusztráció

3. Nosztalgikus

Szépen lassan azért a nosztalgikus karácsonyi díszek is visszakúsznak a családok otthonaiba. Persze a giccses vonalat továbbra is mellőzheted úgy is, hogy a nosztalgikus irányba kacsintgatsz. Az üveggömbökkel, az arany és a piros díszek kombinációjával, igazi klasszikus karácsonyi motívumokkal (diótörő, balerina, maci, hintaló) és meleg fényű izzókkal igazán meghitté és barátságossá teheted az otthonod.