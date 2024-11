Idén is nagy sikerrel nyitotta meg kapuit Budapest két ikonikus karácsonyi vására - Galéria

November 15-én két impozáns karácsonyi vásár is kezdetét vette, ugyanis napra pontosan két hét múlva itt az év legvarázslatosabb időszaka, az advent. Az emberek nagy része már két héttel az ünnepi időszak előtt izgatott, hiszen az adventi időszakra már mindenki szereti ünnepi díszbe öltöztetni az otthonát. Ilyenkor készülnek el az adventi koszorúk és az ünnepi kopogtatók, melyekkel az ünnep elkezd beszivárogni az emberek szívébe is.

A budapesti karácsonyi vásárok minden évben lenyűgözőek / Fotó: Metropol

Karácsonyi hangolódás

Az adventi időszakkal megkezdődik a karácsonyra várakozás időszaka. A karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe, melyen az emberek Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Ám Jézus Krisztus tündöklő fényessége egy vallási ünnepen túl igazi családi ünneppé is tette a karácsonyt, így mára a szeretet, a béke és a család összetartozásának legnagyobb ünnepévé is vált. Az emberek jelentős többsége már az adventi időszak előtt ünnepi lázban ég, és ilyenkor az ember egy karácsonyi vásáron van a legjobb helyen. A budapesti karácsonyi forgatagban az érzékeket elcsábítja a levegőben terjengő forralt borok és sütemények illata, de a fülekben csengő karácsonyi zenék, illetve a szemet gyönyörködtető karácsonyi fények is megalapozzák az ünnep hangulatát és még a jégszíveket is felolvasztják.

A vásárokban szebbnél szebb kézműves termékek kaphatók / Fotó: Mate Krisztian

Advent Bazilika

Látványos ünnepi díszbe öltözött a Szent István téren megrendezett karácsonyi vásár, amit már négy alkalommal is a legjobb karácsonyi vásárnak választottak. A Bazilikánál közel száz hazai kézműves kiállító, különleges gasztronómiai kalandok, lenyűgöző szépségű karácsonyfa, fényháló, fényfestés és további ünnepi programok várják a vásári forgatag szerelmeseit. Idén egy 12 méter magas fenyő a karácsonyi vásár dísze, de van betlehemi jászol és egy monumentális adventi koszorú is. Az Advent Bazilika nevet viselő rendezvény színpada különböző kulturális programokkal is kecsegteti a nagyérdeműt. Adnak gospel, folk, jazz és funk stílusú műsort is, mellyel színesítik a vásári hangulatot. A bazilika homlokzatán idén sem marad el a háromdimenziós fényfestés, amit minden nap 17 órától indítanak el.