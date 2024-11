Budapest 151. születésnapja alkalmából visszatér például a mindig népszerű bulivillamos, megnyílik a korcsolyapálya a Városháza parkban, a Merlin Színházban pedig a zenéé és a táncé lesz a főszerep. Íme a részletes programok és az ingyenes részvétel feltételei!

Budapest 151. születésnapja alkalmából ingyenes programok lesznek szerte a városban – Fotó: BudapestTeMegEn / facebook.com

Minek a 151. évfordulója lesz most?

1873. november 17-én egyesült Buda, Pest és Óbuda, így jött létre szeretett és gyönyörű fővárosunk, Budapest. Ennek előzményeként, 1872. december 22-én egy törvénycikk elrendelte az 54 000 lakosú Buda és a 200 000 lakosú Pest szabad királyi városok, valamint a 16 000 lakosú Óbuda és a Margitsziget egyesítését. Az egy évig tartó egyesítési folyamat ért véget 1873. november 17-én egy díszközgyűléssel. Ennek lesz most vasárnap a 151. évfordulója. A város első főpolgármestere egyébként Ráth Károly volt.

Ilyen ingyenes programokkal készülnek a szervezők

November 15-én már érdemes korcsolyával érkezni a Városháza parkba, ugyanis a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár a születésnap alkalmából már pénteken megnyitja a kapuit. November 16-án a Merlin Színház kerengőjébe a Zsugapest csapata várja a kártyajátékosokat, a földszinten pedig a kvíz szerelmesei villogtathatják meg tudásukat. Szintén szombaton startol a bulivillamos is, 17 órától a LavaLava zenél majd. A szerelvényre Kelenföld vasútállomás és a Deák Ferenc tér megállókban lehet fel- és leszállni, karszalaggal, amelyet ÉnBudapestem applikációval vagy Budapest városkártyával lehet ingyenesen igénybe venni. November 17-én pedig a Merlin Színházban két koncerten is ünnepelhetjük Budapestet, 18 órától a Szűcs Krisztián Akusztik duó, 20 órától SZILÁRD Piano Projektje játszik a bulizni vágyóknak – olvasható a budapest.hu-n.

A pénteki programokról részletesebben

November 15-től egészen február 2-ig várja a látogatókat a Városháza Téli Élménypark és Karácsonyi Vásár a Deák Ferenc téren és a Városháza parkban. A Deákon lesz a karácsonyi vásári forgatag, a Városháza parkban pedig a jégpálya és a jégfolyosó kap helyet. Utóbbiak használata nem ingyenes, a belépők egységesen 2500 forintba kerülnek majd. A helyszínen korcsolyakölcsönzésre is lesz lehetőség (bérleti díj 2500 forint, gyerekek, diákok és nyugdíjasok számára pedig 2000 forint). Mindkét helyszínen lesznek tradicionális ünnepi finomságok, mint például kürtőskalács, forralt bor, street food ételek és lángos is, december 6-án délután pedig ellátogat a Mikulás is a vásárba. További részletek itt olvashatók.