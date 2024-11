Akár menet közben is megváltozhatnak a villamosok útvonalai – ez kaotikus vagy zseniális?

Ez a budapesti közlekedési anomália sokak szerint nem újkeletű, hanem a forgalomirányítás „szokványos eszköztára”. Egyes buszjáratok, mint a 7E vagy 182A, szintén megszűnhetnek egy-két órára, ha éppen egy másik járat problémája miatt szükség van az átcsoportosításukra. Ez az átcsoportosítás, gyakran némi fejfájással is járhat az utazóközönség számára.

A villamosvonalakon akár oda nem illő villamosokat is megfigyelhetünk, ha jól figyelünk / Fotó: BKK

Felkerestük a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) is, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak! Amint választ kapunk a BKK-tól, cikkünket frissítjük!

Addig is vigyázzatok, bárhová is indultok, nehogy a villamos útvonala akár menet közben is megváltozzon!