Óriási a baj a Vörösvári úton, megbénult a villamosforgalom is
Egyik irányba sem közlekednek a szerelvények.
Riasztották a tűzoltókat, miután elakadt a villamossíneken egy jármű Budapesten, a Vörösvári úton, a Váradi és a Vihar utca közötti szakaszon.
A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. A történtek miatt a villamosforgalom mindkét irányban leállt - számol be róla a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre