Ezekre a csillagjegyekre életük legnehezebb napja vár szerdán!

A Nyilas a Marsban jár, és a Szuperhold sem kímél minket. Nagyon indulatossá teszi a csillagjegyeket ez a bolygóállás, de a horoszkóp szerencsére segít, hogy a legjobban kezeljük ezeket a helyzeteket.

A horoszkóp segít, hogy a telihold feszült energiáin túllendüljünk. Fotó: Billion Photos / Shutterstock

A személyes horoszkóp segít felülkerekedni a feszültségeken:

Kos

A mai telihold jó alkalmat kínál arra, hogy gyakorolja az önuralmat. Most ugyanis mintha percenként adódna egy újabb és újabb olyan helyzet, amelyben még oka is lenne a „robbanásra”. Akkor jár el ügyesen, ha sikerül ezt elkerülnie, és viszonylag békében tölti a napot.

Bika

Az ön jegyében van ma telihold, ez szinte tapinthatóvá teszi a feszültséget a környezetében. Ugyanakkor jó lehetőségeket is hoz. Valaki egy ajánlattal vagy lehetőséggel fogja megkeresni. Figyeljen az ösztöneire, mert azok segítségével tud majd elkerülni egy veszélyt.

Ikrek

Szerdán egy helyzetben magával ragadhatja a düh, és egy fontos kérdésben valakivel vitája adódhat. Mielőtt azonban egy hosszabban tartó kellemetlen szituációba keveredne, jól gondolja meg, vajon érdemes-e egy amúgy jó viszonyt feláldozni ilyen ügyek miatt.

Rák

A Mars már tegnap óta tűz elemű jegyben jár, ami nagyon indulatossá tesz mindenkit, és ehhez jön pluszban még a telihold hatása. Úgyhogy öveket becsatolni, mert ez most nem lesz egyszerű nap… Próbálja meg felülről kezelni a dolgokat, az működhet!

Oroszlán

Ne hagyja, hogy szerdán mások mondják meg önnek, mi a helyes és mi nem. Ne kételkedjen magában, hiszen most pontosan tudja, mit szeretne megtenni, és annak mi a helyes módja. Ha pedig úgy érzi, hogy a környezete egy része nem támogatja, akkor ezt most egyedül kell véghez vinnie.

Szűz

Ma elégedetlen lehet bizonyos folyamatokkal a munkában. Ami nem is csoda, hisz úgy érzi, túlságosan is nagy részt vállal olyan feladatokból, amelyeket nem önnek kellene egyedül végeznie. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy bizonyos szóbeli megállapodásokat felfrissítsen…

Mérleg

Szerdán egy olyan helyzetbe kerülhet, amelyben úgy érzi, valaki megpróbálja elnyomni, és önön keresztül lépve a saját érdekei szerint alakítani a dolgokat. Nem kell tétlenül néznie, ha megpróbálják félreállítani vagy kihasználni. Álljon ki magáért – ebben segít a Nyilas jegyében járó Mars.