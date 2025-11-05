Ezekre a csillagjegyekre életük legnehezebb napja vár szerdán!
Erre érdemes felkészülni, felszültségben nem lesz hiány. Azonban a személyes horoszkóp mindenkit jó tanácsokkal lát el a stresszkezeléshez.
A Nyilas a Marsban jár, és a Szuperhold sem kímél minket. Nagyon indulatossá teszi a csillagjegyeket ez a bolygóállás, de a horoszkóp szerencsére segít, hogy a legjobban kezeljük ezeket a helyzeteket.
A személyes horoszkóp segít felülkerekedni a feszültségeken:
Kos
A mai telihold jó alkalmat kínál arra, hogy gyakorolja az önuralmat. Most ugyanis mintha percenként adódna egy újabb és újabb olyan helyzet, amelyben még oka is lenne a „robbanásra”. Akkor jár el ügyesen, ha sikerül ezt elkerülnie, és viszonylag békében tölti a napot.
Bika
Az ön jegyében van ma telihold, ez szinte tapinthatóvá teszi a feszültséget a környezetében. Ugyanakkor jó lehetőségeket is hoz. Valaki egy ajánlattal vagy lehetőséggel fogja megkeresni. Figyeljen az ösztöneire, mert azok segítségével tud majd elkerülni egy veszélyt.
Ikrek
Szerdán egy helyzetben magával ragadhatja a düh, és egy fontos kérdésben valakivel vitája adódhat. Mielőtt azonban egy hosszabban tartó kellemetlen szituációba keveredne, jól gondolja meg, vajon érdemes-e egy amúgy jó viszonyt feláldozni ilyen ügyek miatt.
Rák
A Mars már tegnap óta tűz elemű jegyben jár, ami nagyon indulatossá tesz mindenkit, és ehhez jön pluszban még a telihold hatása. Úgyhogy öveket becsatolni, mert ez most nem lesz egyszerű nap… Próbálja meg felülről kezelni a dolgokat, az működhet!
Oroszlán
Ne hagyja, hogy szerdán mások mondják meg önnek, mi a helyes és mi nem. Ne kételkedjen magában, hiszen most pontosan tudja, mit szeretne megtenni, és annak mi a helyes módja. Ha pedig úgy érzi, hogy a környezete egy része nem támogatja, akkor ezt most egyedül kell véghez vinnie.
Szűz
Ma elégedetlen lehet bizonyos folyamatokkal a munkában. Ami nem is csoda, hisz úgy érzi, túlságosan is nagy részt vállal olyan feladatokból, amelyeket nem önnek kellene egyedül végeznie. Lehet, hogy eljött az ideje annak, hogy bizonyos szóbeli megállapodásokat felfrissítsen…
Mérleg
Szerdán egy olyan helyzetbe kerülhet, amelyben úgy érzi, valaki megpróbálja elnyomni, és önön keresztül lépve a saját érdekei szerint alakítani a dolgokat. Nem kell tétlenül néznie, ha megpróbálják félreállítani vagy kihasználni. Álljon ki magáért – ebben segít a Nyilas jegyében járó Mars.
Skorpió
Úgy látja, hogy egyre inkább felerősödik az áskálódás, pletykálás, ami nap mint nap folyik ön körül, és ami rossz hatással van a hétköznapjaira is… Nem kell beállnia a sorba! Ma fontos leckét, tanulságot tapasztalhat meg. Például azt, hogy sokkal nagyobb súlya van a szavainak, mint gondolná!
Nyilas
Érzelmi hullámvasútnak ígérkezik ez a nap. Lesznek jó és rossz hírek ön körül, és mindkét irányba képes lesz elég jelentősen elmozdulni lelkileg. Tudatosítsa magában, hogy ez a telihold keltette feszültség, ami holnapra már elmúlik!
Bak
Most van valami a „levegőben”, ami önt folyamatosan arra tolja, hogy változtasson valamin, ami fontos az ön számára. Az, hogy ez az élete mely területén érződik most a legjobban, attól is függ, mi az, ami éppen foglalkoztatja. Készüljön fel azonban, hogy a környezetében nem mindenki fog maradéktalanul örülni ennek.
Vízöntő
A telihold alvászavarokat okozhat. Ma nincs a topon, de nyugalom, más sem… Így legalább nincsenek versenytársai. A dolgok egyébként jól alakulnak, de nem biztos, hogy ma éppen ezt fogja érezni. Most ugyanis fáradtság, levertség jellemezheti.
Halak
Tele van tervekkel, ötletekkel, de valahogy egyikbe sem kezdett bele az elmúlt napokban. Viszont nem jó ötlet épp ma elővenni ezeket, legyen türelmes, várjon pár napot a megvalósítással. Ma ugyanis telihold van, amitől mindenki ingerültebb.
