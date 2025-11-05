A szuperhold végre eloszlatja ennek a 3 csillagjegynek a problémáit

Miután a Bika telihold felkel november 5-én, a nehéz idők elszállnak 3 csillagjegy számára. A szuperhold ugyanis elősegíti, hogy elengedjük azt, ami többé nem szolgál már minket, és befogadjuk, ami komfortos és ismerős.

Illusztráció: Pexels

Ez a holdfázis egy fordulópontot jelöl, jelzi egy nehéz időszak végét, és egy sokkal harmonikusabb időszak kezdetét. Szerdán, november 5-én meg leszünk hívva, hogy újra kapcsolódjunk az értékeinkhez és békét találjunk az egyszerűségben. Ideje élvezni az élet könnyebb oldalát - írja a Your Tango.

A Bika szuperhold végre eloszlatja ennek a 3 csillagjegynek a problémáit

Rák

Neked az otthoni életedet fogja segíteni a Bika telihold ereje. Bármilyen probléma is lengte körül a családi életedet, most megnyugodhatsz, mert megoldódik. Ez a fázis lezárást és elégedettséget hoz.

Ideje foglalkozni a magánéleteddel! Hozz létre biztonságot és kényelmet ezen a téren! November 5-től kezdve képes leszel mindent az optimizmus szemüvegén keresztül látni. Ha mostanában érzelmi hullámvasutakat és instabilitást éltél meg, most végre egyensúlyra és békére találhatsz.

Bízz a megérzéseidben, és engedj el minden félelmet és szorongást! Fogadd be a szeretteid támogatását és hozz létre egy gondoskodó közeget, amelyben gyógyulni és növekedni lehet. Így törsz majd a csúcsra.

2. Oroszlán

Eljött a megfelelő alkalom, hogy reflektálj az elmúlt időszak beszélgetéseire. Engedd el a félreértéseket, amelyek stresszt okoztak. Miért is élnél szorongásban, amikor már most is tehetsz ellene valamit?

A november 5-ei Bika telihold teljes egyensúlyt hoz az érzelmeidben. Lassan elengeded azt a felfogást, hogy mindent fáradtságos és monoton munkával kell megszerezned. Te irányítasz. Ne aggódj a kis dolgokon! A nehéz idők azonnal megsemmisülnek, amint eldöntöd, hogy jobb dolgod is akad ennél.

3. Bak

Szerdán a karrieredre fókuszálsz, amely számodra a legnagyobb öröm. November 5-én a sok munka és a kevés szórakozás fogja kitisztítani az elmédet. Mostanra már belefáradtál abban, hogy mások elvárásainak felelj meg. Ideje magadhoz hűen élni. Szeretsz dolgozni, mert rengeteg örömöt okoz neked, ezért ne legyen rossz érzésed. Dolgozz, ha így tartja kedved, ez ennyire egyszerű.