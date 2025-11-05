Kutatás figyelmeztet: 9 jel, hogy egy narcisztikussal van dolgod!
Mesteri bájoló és manipulátor, de a mintái lebuktatják. Fárasztó, amikor egy narcisztikus emberrel van dolgunk. Folyamatos veszekedésekből és nehézségekből áll mellette az élet.
A narcisztikus viselkedésének felismerése olyan erőt ad a kezedbe, amellyel képes leszel eldönteni, hogy kinek adod a drága idődet, energiádat és bizalmadat a jövőben. Ez a tudás segít magabiztosan irányítani a kapcsolataidat, biztosítva arról, hogy az általad ápolt kapcsolatok valóban kölcsönösek és támogatóak.
9 jel, hogy egy narcisztikus van a közeledben
- Folyton kritizál
Amikor egy narcisztikus beszél, akkor általában kritizál, és próbálja átvenni a beszélgetés irányítását. Azt hihetnéd, hogy bár másokkal kritikus, de te biztonságban vagy. Hát gondold újra! Téged is kritizálni fog.
A narcisztikus célja nem az építő kritika, vagy a segítőkészség. Kutatás bizonyítja, hogy a saját törékeny egójukat védik mások becsmérlésével.
2. Letöri a szarvad
A narcisztikus nem riad vissza attól, hogy letörje az egódat, ha ez éppen az övét fogja tovább építeni. Néha csak azért képesek hazudni vagy sztorikat megmásítani, hogy ezzel bizonyítsák: jobbak nálad. Tudatosan vetítenek rád negatív tulajdonságokat, és utálják, amikor megcáfolod őket.
3. Bármire képes az előrejutásért
A narcisztikus hazudik és csal, és bárkin átlép, aki az útjába áll. Gyakran ezt csak azért teszik, hogy bizonyítsanak értékességükről a körülöttük lévő embereknek. Éppen ezért sosem tűnik úgy, mintha érdekelné őket más emberek érzései. Túlságosan is versenyszelleműek, és nem szoktak hozzá ahhoz, hogy veszítenek. A kutatások is alátámasztják, hogy saját maguk a legfontosabb számukra, épp ezért nem gondolnak bele a tetteikkel mit okozhatnak másoknak.
4. Nem érez megbánást
A narcisztikus nem érez együttérzést, szégyent, vagy megbánást a lesújtó verbális és érzelmi bántalmazása után. Sőt, az, hogy szenvedni lát, még jobban megerősíti. Éppen ezért folytatja tovább a bántalmazási körforgást, mert ez üzemanyagként szolgál számára. Egy kutatás bemutatta, hogy egy narcisztikus csak azért képes hidegen és passzívan viselkedni, hogy érzelmileg irányítsa partnerét – írja a Your Tango.
5. Kiadja a titkaidat
A narcisztikus minden szavadat ellened képes fordítani, még akkor is, amikor nem is gondolnád. A titkaid, amelyekről azt hitted biztonságban vannak, talán visszahallod később, mert nem áll szándékában őrizni azokat. A narcisztikus imád gúnyolódni a zavarba ejtő sztorikon, szóval, ha lehet, ne oszd meg vele. Ha mégis megteszed, felfedi majd a gyengeségeidet, hogy fenntartsa a felsőbbrendűsége látszatát.
6. Nem tisztel
Valahányszor vitatkozol egy narcisztikussal, folyton azon kapod magad, hogy az alapvető tisztelet definícióját kell elmagyaráznod neki. Talán még el is sírhatja magát, miközben azt mondja, hogy nem akart megbántani és többé nem fordul elő ilyesmi, de igazából sosem változik meg, mert a célja pontosan az, hogy megbántson. A narcisztikus egyszerűen tudja mit kell mondani ahhoz, hogy maradj, és ellentmondj a vágyadnak, hogy szabadulj tőle.
7. Irányítani próbál
A narcisztikus az elején ünnepelhet egy olyan tulajdonságodat, amelyért később kritizálni fog. Lassan alakítanak át azzá a személlyé, akivé akarják, hogy válj, és lassan válnak az életed bábmesterévé. A narcisztikus megpróbálhatja megszabni, hogyan öltözködj és kivel barátkozz. Ha észreveszed, menekülj!
8. Leszólja az álmaidat és a céljaidat
Egy narcisztikus ember viccet csinál a jövőképedből és lebeszél arról, hogy elérd azokat, így elérheti, hogy továbbra is irányítsa az életedet. Gyakran fél, hogy te sokkal sikeresebb leszel nála, ezért eltávolít téged a legvadabb álmaidtól is. Egy személy álma és teljesítményei függetlenséget és önbecsülést kölcsönöznek neki, amely elkülöníti őt a narcisztikustól. Ez hatalmas fenyegetést jelent számára. Egy 2024-es kutatás azt mutatta ki, hogy a narcisztikus függővé tesz saját magától azzal, hogy szabotálja és leszólja a vágyaidat.
9. Mindenért téged hibáztat
Egy narcisztikus a saját kudarcait és felelőtlen viselkedését rajtad fogja leverni, így nem kell szembenéznie a tettei következményeivel. Még a legkisebb hibákért is téged fog hibáztatni, például ha nem hívod vissza őt késő este.
Ha úgy érzed, hogy egy narcisztikussal állsz szemben, kérhetsz segítséget. Támaszkodj az igaz barátaidra és szeretteidre, akik végig tudnak segíteni a kapcsolatodon. És emlékezz, hogy egyáltalán nem az határoz meg téged, amit egy narcisztikus állít rólad! Nem te vagy a hibás, elég vagy, és találni fogsz még igazi barátokat a jövőben.
