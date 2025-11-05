Kutatás figyelmeztet: 9 jel, hogy egy narcisztikussal van dolgod!

A narcisztikus viselkedésének felismerése olyan erőt ad a kezedbe, amellyel képes leszel eldönteni, hogy kinek adod a drága idődet, energiádat és bizalmadat a jövőben. Ez a tudás segít magabiztosan irányítani a kapcsolataidat, biztosítva arról, hogy az általad ápolt kapcsolatok valóban kölcsönösek és támogatóak.

Szakértő figyelmeztet: 9 jel, hogy egy narcisztikussal van dolgod! Illusztráció/Pexels

9 jel, hogy egy narcisztikus van a közeledben

Folyton kritizál

Amikor egy narcisztikus beszél, akkor általában kritizál, és próbálja átvenni a beszélgetés irányítását. Azt hihetnéd, hogy bár másokkal kritikus, de te biztonságban vagy. Hát gondold újra! Téged is kritizálni fog.

A narcisztikus célja nem az építő kritika, vagy a segítőkészség. Kutatás bizonyítja, hogy a saját törékeny egójukat védik mások becsmérlésével.

2. Letöri a szarvad

A narcisztikus nem riad vissza attól, hogy letörje az egódat, ha ez éppen az övét fogja tovább építeni. Néha csak azért képesek hazudni vagy sztorikat megmásítani, hogy ezzel bizonyítsák: jobbak nálad. Tudatosan vetítenek rád negatív tulajdonságokat, és utálják, amikor megcáfolod őket.

3. Bármire képes az előrejutásért

A narcisztikus hazudik és csal, és bárkin átlép, aki az útjába áll. Gyakran ezt csak azért teszik, hogy bizonyítsanak értékességükről a körülöttük lévő embereknek. Éppen ezért sosem tűnik úgy, mintha érdekelné őket más emberek érzései. Túlságosan is versenyszelleműek, és nem szoktak hozzá ahhoz, hogy veszítenek. A kutatások is alátámasztják, hogy saját maguk a legfontosabb számukra, épp ezért nem gondolnak bele a tetteikkel mit okozhatnak másoknak.

4. Nem érez megbánást

A narcisztikus nem érez együttérzést, szégyent, vagy megbánást a lesújtó verbális és érzelmi bántalmazása után. Sőt, az, hogy szenvedni lát, még jobban megerősíti. Éppen ezért folytatja tovább a bántalmazási körforgást, mert ez üzemanyagként szolgál számára. Egy kutatás bemutatta, hogy egy narcisztikus csak azért képes hidegen és passzívan viselkedni, hogy érzelmileg irányítsa partnerét – írja a Your Tango.

5. Kiadja a titkaidat

A narcisztikus minden szavadat ellened képes fordítani, még akkor is, amikor nem is gondolnád. A titkaid, amelyekről azt hitted biztonságban vannak, talán visszahallod később, mert nem áll szándékában őrizni azokat. A narcisztikus imád gúnyolódni a zavarba ejtő sztorikon, szóval, ha lehet, ne oszd meg vele. Ha mégis megteszed, felfedi majd a gyengeségeidet, hogy fenntartsa a felsőbbrendűsége látszatát.