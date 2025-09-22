Gondoltad volna? Ezek a leggyakoribb okai annak, amiért a párok felbontják az eljegyzésüket

Sokan akarnak fejest ugrani a házasságba, ám nem mindenki jut el az oltárig. Szakértők árulták el, miért döntenek úgy egyes párok, hogy inkább felbontják az eljegyzésüket.
Az eljegyzés felbontása soha nem könnyű döntés,különösen, ha már ki van tűzve az esküvő dátuma, és a vendéglista is kész. Gyakran azonban ez a legbölcsebb lépés, ha még időben felismerjük, valami nincs rendben a kapcsolatban.
Szakértők szerint ezek a leggyakoribb okok, amelyek miatt a párok végül felbontják az eljegyzésüket:
Az esküvő tervezése nem csak a helyszínek és menüsorok kiválasztásáról szól, hanem gyakran ekkor derül fény alapvető nézeteltérésekre is. Pénzügyi kérdések, a családhoz való viszony, a gyerekvállalás... Ha ezekben nincs egyetértés, az esküvői stressz csak tovább élezi a feszültségeket. Ilyenkor sokan ráébrednek: ha már most ilyen nehéz, mi lesz később?
Ha az eljegyzés idején már megjelentek a kontrolláló viselkedés, érzelmi manipuláció vagy nárcisztikus megnyilvánulások jelei, az sosem jó előjel. A szakértők szerint sokan ilyenkor döbbennek rá arra, most még van lehetőségük kiszállni, mielőtt jogilag és érzelmileg is még mélyebben elköteleződnének.
Lehet szó volt partnerekről, titkos üzenetváltásokról, vagy egyszerűen arról az érzésről, hogy a másik nem teljesen őszinte. A bizalmatlanság sokszor nem is egy konkrét esemény, hanem egy hosszabb idő alatt kialakuló érzelmi távolság eredménye - írja a Metro.
