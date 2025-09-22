Gondoltad volna? Ezek a leggyakoribb okai annak, amiért a párok felbontják az eljegyzésüket

Az eljegyzés felbontása soha nem könnyű döntés,különösen, ha már ki van tűzve az esküvő dátuma, és a vendéglista is kész. Gyakran azonban ez a legbölcsebb lépés, ha még időben felismerjük, valami nincs rendben a kapcsolatban.

Okok, amiért a párok felbontják az eljegyzésüket / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Szakértők szerint ezek a leggyakoribb okok, amelyek miatt a párok végül felbontják az eljegyzésüket:

1. Az esküvőszervezés rejtett igazságokat hoz felszínre

Az esküvő tervezése nem csak a helyszínek és menüsorok kiválasztásáról szól, hanem gyakran ekkor derül fény alapvető nézeteltérésekre is. Pénzügyi kérdések, a családhoz való viszony, a gyerekvállalás... Ha ezekben nincs egyetértés, az esküvői stressz csak tovább élezi a feszültségeket. Ilyenkor sokan ráébrednek: ha már most ilyen nehéz, mi lesz később?

2. Figyelmeztető jelek a bántalmazásra

Ha az eljegyzés idején már megjelentek a kontrolláló viselkedés, érzelmi manipuláció vagy nárcisztikus megnyilvánulások jelei, az sosem jó előjel. A szakértők szerint sokan ilyenkor döbbennek rá arra, most még van lehetőségük kiszállni, mielőtt jogilag és érzelmileg is még mélyebben elköteleződnének.

3. Bizalomvesztés és titkolózás

Lehet szó volt partnerekről, titkos üzenetváltásokról, vagy egyszerűen arról az érzésről, hogy a másik nem teljesen őszinte. A bizalmatlanság sokszor nem is egy konkrét esemény, hanem egy hosszabb idő alatt kialakuló érzelmi távolság eredménye - írja a Metro.

Egyéb, gyakori okok, amelyek miatt a párok felbontják az eljegyzésüket: