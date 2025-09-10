Kitálalt az esküvőszervező: ezek a rövid és a hosszú házasság jelei

A 43 éves Robin Yarusso húsz éve dolgozik esküvőszervezőként, számos menyegző megszervezésében segédkezett, némelyik kiállta az idő próbáját, mások viszont hamar zátonyra futottak.

Őszintén beszélt az esküvőszervező azokról a jelekről, amelyek a rövid, illetve a hosszú házasságra figyelmeztethetnek

(Fotó: Jeremy Wong Weddings / unsplash.com – Képünk illusztráció)

Az esküvőszervező szerint ezek mutatják meg, tartós lesz-e a házasság vagy sem

Az esküvőszervező tapasztalatai alapján úgy véli, hogy a leggyakoribb előjelek a házasság bukására a pénzügyi változások és a problémás anyósok:

„Az anyák komoly tényezőt jelentenek, és nem tudom miért, de általában a vőlegény anyja az, akinél ezt észreveszem. A vőlegény anyja olyan módokon avatkozik közbe, ahogyan nem kellene, és passzív-agresszív megjegyzéseket tesz a menyasszonyra vagy a koszorúslányokra.”

Az esküvőszervező szerint, ha a vőlegény képes rászólni az édesanyjára, a kapcsolat még megmenthető. Ha azonban a férfi mindezt az anyja személyiségének tudja be, akkor kezdődnek a gondok – idézi a szakértő véleményét a brit Metro.

Yarusso szerint a tisztelet hiánya, például a megbeszélés nélküli tortacsata, amikor a pár egymás arcába nyomja a süteményt – szintén intő jel lehet. Ugyanakkor a kölcsönös tisztelet biztos jele, ha a menyasszony családja és az anyós jól kijön a vőlegénnyel. Yarusso azt is hozzátette, hogy ha a vőlegény elsírja magát, amikor a menyasszony bevonul, érzelmileg intelligens, és abban a pillanatban valóban ráhangolódott a menyasszonyra.

Azok a párok, akik könnyedén veszik a kisebb hibákat az esküvőn, jó eséllyel a házasságban is helytállnak majd.

Zárásként hozzátette: „Olyan esküvőt tervezzetek, amelyet meg tudtok engedni magatoknak, és ne adósodjatok el egyetlen különleges nap miatt. Ne az esküvőre tervezzetek, hanem a házasságra!”