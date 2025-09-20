Pokoli hullámvasúttá változott a nyitott házasság: erre senki sem számított

Javult, majd veszélybe került a párkapcsolat. Aztán újabb fordulatot vett a nyitott házasság.
Egy 42 éves nő osztotta meg történetét: férjével évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy nyitott házasságban élnek tovább. Nem sejtették, hogy ez a döntés egyszer még a kapcsolatukat és a családi életüket is megrengeti.
A pár 18 éve volt együtt, amikor körülbelül öt éve úgy határoztak, új fejezetet nyitnak a kapcsolatukban. Őszinték voltak egymással, világos szabályokat fektettek le, és az egész úgy tűnt, inkább erősíti, semmint gyengíti a házasságukat. A nő élvezte a szabadságot, de közben nem akarta veszélyeztetni azt, amit otthon felépítettek.
Tavaly viszont megismerkedett valakivel, aki kezdetben csak egy randipartner volt, ám a kapcsolat hamar elmélyült. Egy ponton azon kapta magát, hogy megkérdőjelezi a házasságát, ez volt az első alkalom. Még az is megfordult a fejében, hogy elhagyja a férjét, bár legbelül érezte, hogy nem akarja feladni azt az életet, amit közösen építettek fel.
Végül véget vetett a viszonynak. A másik férfi viszont ezt nem fogadta jól: bosszúból felkereste a nő tágabb családját, és mindent elmondott nekik a nyitott házasságról.
A család reakciója lesújtó volt. A nő szülei nem veszik fel a lányuknak a telefont, a testvérei nem hajlandók beszélni vele és teljesen kiközösítették. Bár a férje továbbra is mellette áll, a nő megalázottnak, és elítéltnek érzi magát.
Történetét a The Sun egyik tanácsadójának mesélte el, aki így válaszolt:
Fontos, hogy emlékeztesd magad: te és a férjed közösen döntöttetek a nyitott házasságról. Lehet, hogy mások ezt nem értik meg, de ettől még nem tettél semmi rosszat. A családoddal való kapcsolat helyreállítása időbe telhet, és teljesen rendben van, ha most távolságot tartanak, amíg lecsillapodnak az érzelmek. Nem kényszerítheted őket a megértésre, de idővel talán eljutnak oda. Addig is koncentrálj arra, ami most is van: a férjed szeretetére és a kapcsolatotok megerősítésére.
