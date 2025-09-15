8 intő jel, hogy a kapcsolatod menthetetlen – a válóperes ügyvéd szerint ezeknél nincs visszaút

Sheela Mackintosh-Stewart válóperes ügyvéd és párkapcsolati coach szerint harminc év tapasztalatával percek alatt meg tudja állapítani, melyik kapcsolat menthető, és melyik sodródik a válás felé. Úgy véli, a döntő jelzések nem egyszeri botlások, hanem visszatérő minták, és ha kettő-három rendszeresen jelen van, a lejtmenet biztos.

A párkapcsolati coach szerint harminc év tapasztalatával percek alatt meg tudja állapítani, melyik kapcsolat menthető Fotó: freepik.com / Illusztráció

Az első figyelmeztetés a „bók-bénultság”, amikor a felek csak múlt időben tudnak bármit dicsérni. Tipikus megszólalás: „Vannak emlékeim róla, hogy szellemes volt” vagy „Időnként kellemes illata van.” Ha eltűnik a kedvesség, megjelenik a vágy, hogy a másikat megbüntessük, innen a javítás már nem működik. A második a „nem szeretlek” energia, amikor a testbeszéd és a hang is ellenszenvet sugall. Volt, aki bevallotta, hogy „szórványos, szédítő gyűlöletet” érez a párja iránt – és az érzés kölcsönös – írja a Daily Mail.

Válást jósol a nyilvános megvetés is: a szemforgatás, a gúny és a „csak vicc” beszólások a tisztelet teljes hiányát jelzik. Ugyanilyen mérgező a konfliktusok utáni helyreállítás hiánya, amikor minden vita újabb téglát rak a falba. Gyanús a hatalmi egyensúly felborulása is, ha az egyik fél dominál, vagy a másik csendben zsugorodik. Az apró sérelmek számontartása – például ki vitte ki többször a szemetet – szintén rombolja a csapatmunkát. Árulkodó a fizikai távolság, amikor a felek ösztönösen eltávolítják a székeiket, kerülik a szemkontaktust, védekezően karba tett kézzel ülnek. A végső jel pedig a reményvesztés: ha valaki kijelenti, „nem látok jövőt” vagy már a kiköltözést tervezi, a kapcsolat lezárult.

Mackintosh arra figyelmeztet, hogy a korai felismerés és szakmai segítség még megmenthet egy kapcsolatot. Ha azonban a válás elkerülhetetlen, érdemes békésen, a gyerekek és a jövő érdekében intézni.

Lehet, hogy nem olyan látványos, de a jó befejezés mindig jobb, mint egy hosszú, rossz harc

– hangsúlyozza.