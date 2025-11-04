Égő házba rohant be két ember életéért a szabadnapos rendőr Budapesten
Az alezredes félelmet nem ismerő bátorsággal mentett életeket a sajátját kockára téve.
Budapest XX. kerületében egy családi ház gyulladt ki november 2-án késő este. Szász Attila alezredes, a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály kiemelt főnyomozója - szolgálaton kívül - észlelte a tüzet, és azonnal cselekedett.
A segélyhívón segítséget kért, majd bemászott a házba és az ablakon át egy férfit hozott ki a lángok közül.
A tűzoltók egy 86 éves nőt is kivittek az épületből, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A mentők a tűzből kihúzott 56 éves férfit súlyos, míg megmentőjét könnyű sérüléssel vitték kórházba - számolt be a drámai esetről a Rendőrség.
