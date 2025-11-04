RETRO RÁDIÓ

Vonat gázolt halálra egy ember Újszásznál

Felfoghatatlan tragédia történt.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.11.04. 07:20
Katasztrófavédelem tragédia Újszásznál Keleti pályaudvarra

Tápiószele és Újszász között elgázolt egy embert a Szolnokról a Keleti pályaudvarra tartó vonat. A járaton körülbelül hatvanan utaztak, ők egy mentesítő járattal hagyták el a helyszínt. Az esethez a szolnoki hivatásos és az Életjel Egyesület önkéntesei vonultak. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
