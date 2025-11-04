Vonat gázolt halálra egy ember Újszásznál

Tápiószele és Újszász között elgázolt egy embert a Szolnokról a Keleti pályaudvarra tartó vonat. A járaton körülbelül hatvanan utaztak, ők egy mentesítő járattal hagyták el a helyszínt. Az esethez a szolnoki hivatásos és az Életjel Egyesület önkéntesei vonultak. A helyszínre mentő is érkezett - írja a Katasztrófavédelem.