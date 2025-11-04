Brutális tömegkarambol az M0-son

Összeütközött három személyautó az M0-s autóútnak az M7-es autópálya felé vezető oldalán, Gyál közelében, a 35. kilométernél. Ráfutásos baleset történt, amelyhez a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok áramtalanítják a gépkocsikat. A járművek a belső sávban akadályozzák a forgalmat - írja a Katasztrófavédelem.