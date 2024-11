Királyok emelkedtek fel és buktak el országunk korábbi főterén – Újjáéled a Szent György tér – Galéria

Romkertnek, vagy síremléknek is tűnhetett sokáig, ám korábban ez volt az országunk főtere, ahol királyok, országméltóságok jártak. A megújuló Szent György tér elmúlt száz évét egy galériában foglaltuk össze.

A Szent György tér 1932-ben. A Honvédelmi Minisztérium, mellette az egykori Karmelita kolostor és a Várszínház, jobbra a Sándor-palota (ekkor Miniszterelnöki-palota)

Fotó: Flanek-Falvay-Kováts / Fortepan

Újjászületik a Szent György tér

A Budai várban sétálva talán nem is gondolnád, hogy ez a hely milyen jelentőséggel bírt nemzetünk történelmében, mert sajnos jó ideig csaknem hagyták, hogy elenyésszen, ám hamarosan újra a megérdemelt pompájában éled majd újjá a Szent György tér.

Ezen a helyen koronáztak királyt, volt német tankok bázisa, de parkolóként is használták, sőt a körmenet kiemelt helyszínéül is szolgált. Emberek millió jártak már itt, ám a legtöbben nem is sejtik, hogyan a Budai Várnegyednek ezen helye már a középkorban is komoly jelentőséggel bírt, ami később sem változott. Többek között 1457-ben V. László magyar király a téren fejeztette le Hunyadi Lászlót, Mátyás király bátyját. Emellett a tér előtt volt Szent Zsigmond kápolnája, ahol Zsigmond magyar király vitette a burgundiai király ereklyéit. A kápolnában Mátyás király eltemettette az első feleségét, Podjebrád Katalint, és később II. Ulászló király a harmadik feleségét, Candale-i Annát is, akit viszont 1516-ban II. Ulászlóval temettek közös sírba Székesfehérváron. Ezen felül 1514-ben Bakócz Tamás esztergomi érsek itt olvasta fel azt a pápai levelet, ami keresztes háborúba hívta a lovagokat, ez vált később a Dózsa György-féle parasztfelkeléssé.

Galériánkban a neves tér elmúlt száz évének érdekesebb eseményeit nézheted meg: